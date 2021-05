Rostock

In einer kleinen Ecke bei der Herrenbekleidung ist noch Winter bei Galeria Karstadt Kaufhof in Rostock. Einige Schaufensterpuppen im ersten Stock tragen noch Daunenjacken und dicke Pullover. „Das wird noch umdekoriert“, sagt Filialgeschäftsführer Johannes Hülsmann. Das sei keine große Sache.

Gleich daneben hat der Sommer bereits begonnen. Lange Reihen mit leuchtend-bunten T-Shirts hängen an Ständern und warten auf Kundschaft. „Wir sind bereit“, sagt Hülsmann. „In zehn Minuten könnten wir aufmachen.“ Das Unternehmen habe alles dafür getan, dass das Einkaufen sicher sei. „Das Hygienekonzept von Galeria Karstadt Kaufhof sorgt für einen hohen Sicherheitsstandard beim Shoppen“, sagt Hülsmann.

Ein wenig mehr müssen sich der 45-Jährige und seine 120 Mitarbeiter schon noch gedulden. Aber Dienstag nach Pfingsten darf das größte Kaufhaus des Landes wieder öffnen – wie alle Geschäfte in MV. Ganz ohne Testpflicht oder Termin, ohne Ausnahmen für Geimpfte und Genesene. Weitere Details will die Landesregierung diesen Dienstag mit der neuen Corona-Verordnung festlegen.

Frühstart in Rostock abgesagt

Die Chance, in Rostock sogar bereits diesen Donnerstag die Läden wieder aufsperren zu können, zerplatzte allerdings am Sonntag. Die Hansestadt überschritt bei der Sieben-Tage-Inzidenz die für den Frühstart nötige Marke von 50. Darunter liegt in MV bisher nur Vorpommern-Rügen, wo der Einzelhandel bereits seit Freitag öffnen darf.

Unter den Rostocker Galeria-Angestellten sorgen die neuen Aussichten für Sommerstimmung. Immerhin sind die Läden in der Hansestadt bereits schon wieder seit Mitte April dicht. „Ich freue mich, dass wir endlich wieder für unsere Kunden da sein können“, sagt Silke Riemenschneider (53). Die Verkäuferin arbeitet im Waren-Service-Team, das dafür verantwortlich ist, dass die Regale immer gut gefüllt sind und Lust aufs Shoppen machen. „Ich arbeite sehr gerne“, sagt die Einzelhandelskauffrau. Das lange Zuhause sitzen sei ihr nicht leicht gefallen, vielen ihrer Kolleginnen ging es ähnlich.

Kaufhaus-Mitarbeiterin Grit Wallbaum (48) sortiert Pullover in der Herrenabteilung. Quelle: Frank Söllner

Aufbruch-Stimmung

Johannes Hülsmann ist seit August 2015 Geschäftsführer des Rostocker Warenhauses Galeria Kaufhof. Quelle: Frank Söllner

Das sieht auch Johannes Hülsmann so. Seit 1995 arbeitet der gebürtige Rheinländer in dem Warenhauskonzern. Das einmal wochenlang alles stillsteht, hätte er nie für möglich gehalten. Um die Belegschaft bei Laune zu halten und ihnen zu zeigen, dass es weitergeht, drehte er ein kurzes Video aus dem Inneren des Kaufhauses und lud es in die betriebseigene Whatsapp-Gruppe.

Der Galeria-Chef möchte Aufbruch-Stimmung erzeugen. Er ist überzeugt davon, dass die Leute nach dem langen Zuhause hocken nur darauf warten, wieder in die Innenstädte fahren zu dürfen und nach Herzenslust zu Shoppen. Mit Schwerpunkt-Themen will Galeria die Kunden zurückholen.

Haustechniker Gert Herms (53) überprüft die technischen Anlagen. Quelle: Frank Söllner

Keiner brauchte Koffer

Eins davon sind Schul-Tornister. „Ein Ranzen muss gut sitzen“, sagt Johannes Hülsmann. Das ließe sich nur im Geschäft ausprobieren und nicht im Internet. Um mit diesem Service zu punkten, hat das Kaufhaus den Bereich mit der Einschulungs-Ausrüstung extra ausgebaut.

Normale Reise-Koffer hatten es dagegen in den vergangenen 15 Monaten besonders schwer. „Kaum jemand hat sich einen neuen Koffer gekauft, weil die meisten Ferienreisen ja ausgefallen sind“, erklärt der 45-Jährige. Mit kräftigen Rabatten und Sonderangeboten sollen die unverkauften Gepäckstücke dennoch an die Frau und den Mann gebracht werden. „Wir müssen den Leuten Lust aufs Einkaufen machen“, sagt Einzelhandelskauffrau Grit Wallbaum, die ebenfalls zum Waren-Service-Team gehört.

Abgelaufene Schokolade

Mitarbeiterin Marlen Frahm (43) überprüft die Mindesthaltbarkeit der Süßwaren. Quelle: Frank Söllner

Auch bei den Süßigkeiten im Erdgeschoss hat die fünfwöchige Schließzeit Spuren hinterlassen. Eine Mitarbeiterin sortiert Schokoladentafeln mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum aus. Die ansonsten völlig einwandfreie Ware geht an soziale Einrichtungen wie die Tafeln. Ein paar Ecken weiter hängen bereits die Sonnenbrillen an den Ständern – bereit für die Kunden, die ab Dienstag wieder kommen dürfen.

„Normalerweise sind hier Hunderte Menschen unterwegs“, sagt Hülsmann und zeigt auf die abgeschaltete Rolltreppe. Die Belegschaft hat die Auszeit für Reinigungs- und Wartungsarbeiten genutzt, für die sonst kaum Zeit bleibt. Trotz der langen Pause liegt nirgendwo Staub auf den Waren. Mitarbeiter gehen regelmäßig die Regale entlang und feudeln alles ab, egal ob das Warenhaus geöffnet oder geschlossen hat. „Das gehört zum normalen Betrieb“, erklärt der Filialgeschäftsführer. Und den soll es ab Dienstag wieder geben.

Von Gerald Kleine Wördemann