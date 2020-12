Rostock

Ein kühler Wind pfeift um die Ecken der Seniorenresidenz „Küstendomicil“ in Elmenhorst bei Rostock. Die Fenster stehen sperrangelweit offen, im Gemeinschaftsraum sitzen zwei Dutzend Damen und Herren beisammen, in Winterjacken eingehüllt. Doch sie müssen nicht lang bibbern, schon der erste Ton wärmt ihnen das Herz: Vor dem Haus stimmen Kinder der Kita „Klabauterkinder“ Weihnachtslieder an.

Mittendrin steht im Kinderchor steht Karlotta (5) und singt mit ihren Kita-Freunden Lieder, die bei den Zuhörern Erinnerungen an unbeschwerte Weihnachten wachrufen. Nach „Schneeflöckchen“, Klingglöckchen“ und „In der Weihnachtsbäckerei“ kommt Karlottas Lieblingslied, das perfekt zur Stimmung passt. „Mein allerschönster Weihnachtstraum heißt: Wünsche werden wahr, die niemand auf der Welt erfüllen kann“, heißt es im Text.

Der Herzenswunsch, den keiner erfüllen kann, den in diesem Augenblick aber viele im Publikum hegen dürften: ein großes Weihnachtsfest im Kreise der Familie – für die Bewohner der Seniorenresidenz kaum möglich. Besuche in den rund 300 Alten- und Pflegeheimen Mecklenburg-Vorpommerns sind aufgrund der Covid-19-Pandemie stark eingeschränkt. Und durch den verschärften Corona-Lockdown können weit entfernt lebende Verwandte nicht anreisen.

Mit Erzieherin Nicole Lewe singen die Kinder bekannte Weihnachtslieder. Quelle: OVE ARSCHOLL

Gerade deshalb weckt das kleine Konzert große Gefühle: Freude, aber auch der Gedanke daran, dass ihre eigene Familie nicht bei ihnen sein kann, lässt manchem Senior die Tränen in die Augen treten. Auch Christel B. ist gerührt. Die 91-Jährige denkt an ihre vier Enkel und sechs Großenkel, die sie jetzt so gern sehen würde. Weihnachten soll sich der Wunsch erfüllen – ein bisschen zumindest. „Ich möchte den Heiligabend zu dritt mit meinem Sohn und meiner Schwiegertochter verbringen. Mit den Enkel- und Urenkelkindern wollen wir mit Video telefonieren. Das will ich mir auf keinen Fall entgehen lassen.“ Die Vorfreude darauf steigt, während sie den Kita-Kindern lauscht. „Ist das nicht niedlich?“

Für die Bewohner sei der vorweihnachtliche Auftritt der Lütten ein großes Geschenk und „elementar wichtig“, sagt Jens Schneider, der das Betreute Wohnen leitet. „Die Pandemie hat uns sehr viel Kummer ins Haus gebracht. Die Leute weinen hemmungslos, so traurig sind sie.“ Das Konzert sei ein willkommener Lichtblick. „Es bringt Leben ins Haus. Ginge es nach mir, könnten die Kinder hier jeden Tag singen.“

Das sehen die Senioren offenbar genauso: Jedes Lied, jedes Gedicht der Kita-Kinder wird von ihnen mit Applaus belohnt. Karlotta ist glücklich. „Es ist so schön, wie sie sich freuen. Ich hab’ sogar Omas gesehen, die haben geschnieft und geweint“, erzählt die Fünfjährige nach dem Auftritt. Sie ist froh, dass sie Weihnachten mit ihren Großeltern feiern kann. „Die wohnen zum Glück gleich nebenan.“ Bis Heiligabend muss Ruben (5) nicht warten: „Ich mach’ am Wochenende zwei Tage Winterurlaub bei Oma und Opa“, verrät er und lacht.

Ein Wiedersehen soll es auch mit den Bewohnern der Elmenhorster Seniorenresidenz geben. Eigentlich hätten die „Klaubauterkinder“ schon dieses Jahr regelmäßig vorbeikommen wollen. „Wir hatten eine Kooperation geplant, wollten gemeinsam basteln und singen. Aber da kam uns leider Corona dazwischen“, sagt Kita-Leiterin Simone Paschen.

Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Für den Moment aber muss ein paar Weihnachtslieder genügen. Die letzte Strophe verklingt, die Freude, die das Konzert den Senioren beschert hat, hallt nach – genauso wie die guten Wünsche der Kinder: „Frohe Weihnachten, einen fleißigen Weihnachtsmann und bleibt alle schön gesund!“

Von Antje Bernstein