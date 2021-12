Rostock

Gehlsdorf zählt zu Rostocks begehrtesten Wohnlagen. Wasser, viel Grün und ein Stück Strand vor der Haustür – dank solcher Vorzüge sind Wohnungen und Häuser am Ostufer der Warnow begehrt, teuer und kaum zu kriegen. Der Immobilienmarkt boomt, wo Lücken sind, werden neue Gebäude errichtet. Nun will auch eine der größten Banken Norddeutschlands loslegen: Die Ostseesparkasse (Ospa) will ein Mehrfamilienhaus mit acht Mietwohnungen bauen und zugleich eine neue Filiale eröffnen.

Wohnen und Bankgeschäfte unter einem Dach – das soll an der Ecke Fährstraße/ Zur Feuerwehr möglich werden. Dort hat die Ospa auf eigenem Grundstück bereits eine Filiale. Doch wegen Staunässe in der Bodenplatte und den Außenwänden ist der Flachbau nicht mehr nutzbar, ein Abriss unvermeidlich. Der hätte eigentlich im Sommer diesen Jahres über die Bühne gehen sollen. Doch passiert ist bislang nichts.

Seit Jahresbeginn müssen Kunden in einem Container am Kirchplatz Geld abheben oder Überweisungen tätigen. Uwe Höppner (63) ist schon viele Jahre Ospa-Kunde. Ginge es nach ihm, sollte der Stahlkasten lieber heute als morgen aus dem Stadtteil verschwinden. „Ich bin froh, wenn wir hier in Gehlsdorf wieder eine richtige Ospa-Filiale bekommen. So ist das doch kein Zustand, der Platz sah einmal so schön aus.“ Bis er in Gehlsdorf seine Geldgeschäfte wieder in einer richtigen Geschäftsstelle erledigen kann, wird er sich aber länger als gedacht gedulden müssen.

Blick auf die alte Ospa-Filiale in der Fährstraße. sie soll abgerissen werden. Auf dem Grundstück soll das neue Haus gebaut werden Quelle: Frank Söllner

Ursprünglich hatte die Ospa damit gerechnet, dass das neue Wohn- und Geschäftshaus im vierten Quartal 2022 bezugsfertig ist. Jetzt lautet der neue Termin Ende 2023 – vorausgesetzt, die Baugenehmigung liegt vor. Die hatte die Ospa eigentlich für Oktober erwartet, doch noch fehlt sie.

Der Ortsbeirat Gehlsdorf hat den Plänen bereits zugestimmt. An diesem Dienstag (7. Dezember) will nun Rostocks Planungsausschuss eine Entscheidung treffen. Fällt die positiv aus und die Genehmigung liegt vor, „werden wir wahrscheinlich im Juni beziehungsweise Juli 2022 mit dem Bau starten“, kündigt eine Ospa-Sprecherin an.

Gebaut werden soll ein Viergeschosser. Zu ebener Erde will die Ospa eine 196 Quadratmeter große Filiale eröffnen. Darüber sollen acht Mietwohnungen entstehen, zwischen 75 und 85 Quadratmeter groß. Wie Visualisierungen des Architekturbüros Karwath zeigen, sollen die Wohnungen verglaste Balkone bekommen. Wie hoch die Miete ausfällt, ist noch unklar. In vergleichbaren Neubauten sind mindestens 10 Euro pro Quadratmeter pro Monat fällig.

Ospa zahlt Ablöse für nicht gebaute Parkplätze

Und was passiert rings ums neue Mehrfamilienhaus? „Sowohl für Kunden als auch für Bewohner werden wir die maximal möglichen Stellplätze ausnutzen“, heißt es seitens der Opsa. Wie aus der Beschlussvorlage hervorgeht, sind sieben Parkplätze geplant. Für neun weitere, die eigentlich vorgeschrieben wären, hat das Geldinstitut ein Gesuch auf Ablösung bei der Stadt gestellt. Heißt: Statt besagte Flächen anzulegen, zahlt die Ospa Geld. Die Summe für vier dieser Stellplätze hat sie laut Antrag schon getilgt, bleibt ein Ablösebetrag in Höhe von 22 100 Euro.

Wohnungen und Sparkassen-Filiale unter einem Dach: So soll das neue Haus aussehen, das die Ospa in Rostock-Gehlsdorf bauen möchte. Quelle: Ospa (Visualisierung)

Es ist nicht die einzige Immobilie, die die Ospa aus dem Boden stampft: Sie vermarktet an der Warnow auf der Fläche des ehemaligen Güterbahnhofs ein Wohnhaus mit sechs Eigentumswohnungen. Diese sind zwischen 58 und 122 Quadratmetern groß und haben zwischen zwei und vier Zimmer. Jedes Apartment hat einen Balkon und einen Stellplatz. Eine Vier- und eine Fünfraumwohnung sind noch zu haben und laut Exposé spätestens ab 2022 bezugsbereit. Wer sie kaufen will, muss mit einem Preis von je rund 620 000 Euro rechnen.

Auch in puncto Kundenservice setzt die Ostseesparkasse auf Expansion. Filialen seien nach wie vor ein wichtiger Kontaktweg. „Trotz der immer wichtiger werdenden Digitalisierung, die wir auch vorantreiben möchten, glauben wir, dass so ein sensibles Thema wie Finanzen viel Vertrauen, Sympathie und Nähe braucht, und das kann nur ein Mensch in einer unserer Filialen leisten.“ Deshalb werde regelmäßig in bestehende Geschäftsstellen investiert, aber auch in neue Standorte – wie etwa Brinckmansdorf im Jahr 2019.

Front und Rückansicht: Das neue Wohn- und Geschäftshaus Quelle: Ospa (Visualisierung)

Mieten steigen und steigen „Wie generell in Rostock sind die Mieten auch in Gehlsdorf etwa ab 2015 merklich gestiegen“, sagt Kai-Uwe Glause, Geschäftsführer des Mietervereins Rostock. Die ortsüblichen Spitzenmieten lägen je nach Bauweise/Baualter des Gebäudes und der Größe der Wohnung laut Mietspiegel in der Spitze um die 8 Euro pro Quadratmeter – bei Wohnungen, die vor 2008 gebaut wurden. „Alles, was ab 2009 fertiggestellt wurde, beginnt erst bei ca. 10 Euro/Quadratmeter. Ähnlich wie in der Innenstadt bauen die Wiro und die Genossenschaften dort kaum oder gar nicht. Private Investoren wiederum nehmen selten bis nie die Möglichkeit der Wohnraumförderung in Anspruch. Und dann kommen in der Erstvermietung eben solche Mieten heraus“, so Glause. „Bezahlen können das in der Regel leider nur Doppelverdienerhaushalte. Zumindest einer von beiden sollte mehr als nur ein durchschnittliches Einkommen haben.“

Von Antje Bernstein