Der Anfang hatte seine Tücken: Die erste Filiale in Goldberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) war nur über Treppenstufen zu erreichen. Was heute undenkbar wäre: „Niemand will Getränkekisten eine Treppe hochtragen“, sagt Axel Heidebrecht. 30 Jahre ist das her. Aus dem kleinen Laden mit der Treppe wurde ein großes Familienunternehmen: rund 120 Filialen in 6 Bundesländern, über 600 Mitarbeiter, fast 125 Millionen Euro Umsatz im vergangenen Jahr, Marktführer im Nordosten. Rüdiger Heidebrecht, der 1991 den Grundstein für das alles legte, starb vergangenen Freitag im Alter von 80 Jahren nach längerer Krankheit.

Er hinterlässt ein gut aufgestelltes Haus: In MV sind die Getränkeläden mit den gelben Firmenschildern allgegenwärtig. Die Geschäfte laufen bestens, um 20 Prozent legte der Umsatz im Coronajahr 2020 zu. Aus dem aktiven Geschäft hatte sich der Gründer bereits vor fünf Jahren zurückgezogen, blieb aber im Hintergrund als Berater tätig. Inzwischen führen Sohn Axel (53) und Enkel Fabian (27) die Geschäfte. Um die wachsende Lieferdienst-Nachfrage zu bedienen, entsteht zurzeit in Rostock-Brinckmansdorf ein neues Logistikzentrum für 2,5 Millionen Euro.

In Goldberg war eine Halle frei

Warum ausgerechnet Goldberg? „Dort war eine gerade Halle frei“, berichtet Axel Heidebrecht. Die Episode in der Kleinstadt in der Nähe von Schwerin währte allerdings bloß kurz. Das Unternehmen zog schon kurze Zeit später nach Rechlin bei Neustrelitz und dann weiter nach Elmenhorst bei Rostock, bis heute Sitz der Zentrale.

Firmengründer Rüdiger Heidebrecht mit Sohn und Enkel. Quelle: Getränkeland

Rüdiger Heidebrecht war bereits 50 Jahre alt, als er seinen Job kündigte und Unternehmer wurde. Der Angestellte des Bremer Getränke-Logistikers erkannte die Chancen, die der Mauerfall bietet. Die Durst der Ostseedeutschen auf die neuen bunten Flaschen und Dosen aus dem Westen war riesig. „Alle wollten Dortmunder Bier“, berichtet Axel Heidebrecht. Rostocker und Lübzer Pils, damals zunächst verschmäht, gehören aber längst wieder zum Standardsortiment. Wobei „Rostocker“ eine „Schornsteinmarke“ sei. Soll heißen: Außerhalb der Region spielt die Marke kaum eine Rolle.

1000 Kilometer am Tag

Mit dem Tod des Gründers geht eine Ära zu Ende. Sein unermüdlicher Einsatz ist legendär: In den Anfangsjahren soll er an manchen Tagen mehr als 1000 Kilometer mit dem Auto zurückgelegt haben, immer unterwegs zwischen Lieferanten und dem stetig wachsenden Filialnetz.

Auch das Profil der Filialen hat sich gewandelt. Der möglichst niedrige Preis hat als Argument bei der Suche nach Kunden ausgedient. „Das können die Discounter besser als wir“, sagt Axel Heidebrecht. Heute gehe es im Fachhandel um Qualität. Zu der zählt ein großes Sortiment – beim Getränkeland besteht das aus 3000 Artikeln – und fachkundiger Beratung. Guter Verkäufer kennen ihre Kunden, deren Trinkgewohnheiten und empfehlen mal etwas Neues. „Es muss menscheln“, sagt Heidebrecht.

Belastung ist gestiegen

Dass ausgerechnet Corona einen so starken Umsatzsprung bringt, hat den 53-Jährigen selbst überrascht. Der Erfolg hatte seinen Preis, die Belastung für die Beschäftigten ist gestiegen. Diskussionen mit uneinsichtigen Kunden, die keine Maske aufsetzen wollen, kommen immer noch vor. Erst kürzlich wurde wieder eine Mitarbeiter aus diesem Grund beschimpft, der uneinsichtige Kunde schleuderte zum Abschied noch eine Tasche voller Flaschen durchs Geschäft.

Seit fünf Jahren ist mit Fabian Heidebrecht nun auch die dritte Generation an Bord. Er hätte sich auch anders entscheiden können, sagt der 27-Jährige: „Es gab nie Druck oder eine Erwartungshaltung.“ Wie sein Vater machte er eine Ausbildung zum Industriekaufmann und arbeitete beim Brauereikonzern Carlsberg, unter anderem in Berlin. Nun ist der Juniorchef unter anderem für den Onlinehandel zuständig. Demnächst geht der neue Onlineshop ans Netz. Lohnt sich das bei Getränken? Aber sicher, ist Fabian Heidebrecht überzeugt. „Bei Spirituosen werden schon jetzt zehn Prozent im Netz verkauft.“

Räumlich sind Heidebrechts in ganz Norddeutschland verwurzelt: Axel Heidebrecht zog vor ein paar Jahren nach langer Zeit in MV nach Hamburg, um näher an Bremen und seinem Elternhaus zu sein. Fabian Heidebrecht wuchs in Rostock auf und will bleiben. „Hier ist meine Heimat“, sagt er.

