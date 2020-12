Rostock/Greifswald

Die Immobilienpreise steigen trotz Corona-Krise weiter – und das auch in Mecklenburg-Vorpommern. Doch trotz Kurzarbeitergeld, Lockdown & Co. steigt auch weiter das Interesse an Wohneigentum. „Teilweise ist auf dem Investmentmarkt sogar eine noch höhere Nachfrage nach Anlagemöglichkeiten in Wohnimmobilien zu sehen“, sagt Marc Sahling, Geschäftsführer der Dr. Lübke & Kelber GmbH. Weil die Mieten aber eher stagnieren, hadern Immobilieninteressenten, wo und in welche Liegenschaften sie am besten investieren sollen, um noch gute Gewinne zu erzielen. Um bei der Entscheidung zu helfen, hat der Immobiliendienstleister deshalb mehr als 100 deutsche Städte nach ebenjenen Kriterien analysiert.

Dafür haben die Experten anhand zahlreicher Daten aus dem Immobilienmarkt sowohl eine Risiko- als auch eine Renditeeinschätzung für jede Stadt getroffen und dann verglichen, wo die tatsächlich zu erwartende Rendite die angesichts des Risikos zu erzielende Mindestrendite am weitesten übersteigt. Im Risiko-Rendite-Ranking 2020 tauchen auch Greifswald und Rostock auf. Was auffällt: Die Renditen gehen je nach Gebäudeart und Lage selbst innerhalb dieser beiden Städte stark auseinander.

Welche Immobilien sich in Rostock und Greifswald am ehesten lohnen

So sind in Rostock Neubauten in mittlerer Lage (2,76 Prozent) anhand der Analyse am attraktivsten für Investoren, in Greifswald hingegen Bestandsliegenschaften in mittlerer Lage (4 Prozent). Die Prozente geben an, wie groß der Abstand der Eigenkapitalrendite zur empfohlenen Mindestrendite ist. Sie wurden zuvor vom „Spiegel“ veröffentlicht. Am wenigsten rentieren sich demnach in Rostock Bestandsliegenschaften in guter Lage (1,95 Prozent) und in Greifswald Neubauten in guter Lage (2,14 Prozent).

Im Mittelfeld in Rostock rangieren Bestandsliegenschaften in mittlerer Lage (2,66 Prozent) und Neubauten in guter Lage (2,18 Prozent). In Greifswald rangieren Bestandsliegenschaften in guter Lage (2,69 Prozent) und Neubauten in mittlerer Lage (2,67 Prozent) auf einem ähnlichen Niveau.

Städte im Umfeld der Metropolen profitieren am meisten

Zu den Orten Deutschlands, mit den attraktivsten Rahmenbedingungen für Investoren, gehören die beiden Städte Mecklenburg-Vorpommerns mit diesen Werten allerdings nicht. Pforzheim, Kaiserslautern und Lüneburg führen das Ranking für Investitionen in wohnwirtschaftliche Bestandsliegenschaften in guten Lagen an. Gleiches gilt für Neubauimmobilien in Landshut, Fürth und Bamberg. Das heißt aber nicht, dass Häuser und Wohnungen in diesen Städten künftig die höchsten Renditen abwerfen dürften, lediglich das Verhältnis zwischen Risiko und Rendite ist dort laut der Analyse am besten.

Auffällig ist jedoch, dass vor allem Städte rund um die deutschen Großstädte profitieren. Marc Sahling, Geschäftsführer der Dr. Lübke & Kelber GmbH, erklärt es so: „Viele Städte im Umfeld der Metropolen haben sich zu attraktiven Wirtschaftsstandorten entwickelt, bieten aber gleichzeitig häufig ein höheres Maß an Lebensqualität und geringere Belastungsquoten. Die coronabedingte Flexibilisierung des Arbeitsplatzes wird den Zuzug ins Umland weiter befördern. Von daher ist dort noch mit Wachstumspotenzial für Bevölkerung, Miet- und Kaufpreise zu rechnen. Wohnungswirtschaftliche Investments werden sich auch in Zukunft an vielen deutschen Standorten lohnen“.

Auch für das kommende Jahr geht Dr. Lübke & Kelber davon aus, dass die positiven Investmentmöglichkeiten in diesen Städten wegen des niedrigen Zinsniveaus, der weiter anhaltenden Sogwirkung der Ballungsräume sowie einer nach wie vor nicht ausreichenden Neubautätigkeit weiter anhalten werden.

Von Ann-Christin Schneider