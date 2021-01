Rostock: Holzpfahl von Brücke auf fahrendes Auto geworfen

Rostock

Von einer Brücke aus haben Unbekannte in Rostock einen Holzpfahl auf ein fahrendes Auto geworfen. Danach flohen sie. Der Autofahrer und seine beiden Kinder blieben unverletzt. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte, ereignete sich der Vorfall in der Nacht zu Samstag auf einer Parallelstraße zur Stadtautobahn südlich vom Stadtteil Groß Klein unweit vom IGA-Park. Die Fahndung nach den Tätern laufe noch.

Bei dem Wurf gegen Mitternacht von einer Fußgängerbrücke aus wurde das Dach des Wagens beschädigt. Der 45 Jahre alte Autofahrer hatte einen lauten Knall gehört und konnte noch bremsen. Er und seine beiden im Fahrzeug sitzenden Kinder kamen mit einem gehörigen Schrecken davon, wie der Polizeisprecher erklärte.

Wurfgeschoss ist offenbar ein ausgebuddelter Pfahl

Auf der Straße habe er dann ein etwa 70 mal 15 Zentimeter langes Holzstück gefunden, bei dem es sich wohl um einen augebuddelten Pfahl handelte. Zudem gab der Fahrer an, er habe zwei dunkel gekleidete Männer in Richtung des Flusses Warnow weglaufen sehen. Die Polizei suchte die Gegend ab, bisher ohne Erfolg. Man hoffe weiter auf Zeugenangaben, erklärte der Sprecher.

Von RND/dpa