Rostock

Altbundespräsident Joachim Gauck hat gegen die erwartete rot-rote Regierungskoalition in Schwerin gestichelt. Beim Jahresempfang der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rostock hatte zunächst Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) die Aufbauleistung der Firmenchefs in MV nach der Wende gelobt. In den vergangenen 30 Jahren hätten sie mit ihrem Unternehmergeist das Land zu einem modernen Wirtschaftsstandort entwickelt. Darauf sagte Gauck, er freue sich, dass eine Ministerpräsidentin, die gerade eine dezidiert linke Regierung bilde, unternehmerisches Engagement würdige.

In seiner Rede lobte Gauck wiederum das System der dualen Ausbildung in Deutschland und gleichzeitig die IHK-Prüfer, die mit ihrem ehrenamtlichen System den Prüfungsabschluss erst möglich machten. „Ich sehe unser Land durchzogen von einem Netzwerk der Guten und des Guten“, sagte der ehemalige Pastor. Den Wert der dualen Ausbildung erkenne man mit einem Blick in andere Länder, die dieses Prinzip nicht kennen und unter deutlich höherer Jugendarbeitslosigkeit litten, wie etwa Spanien.

Schwesig: MV dürfe nicht nur auf Tourismus setzen

Mit Blick auf den Fachkräftemangel sagte Gauck, Deutschland brauche qualifizierte Einwanderung. „So zu tun, als wäre dieses Land mit einheimischen Kräften in die Zukunft zu führen, ist einfach ein Irrglaube.“ Zumal es in Deutschland „eingeborene Dickfellige“ gebe, die nur schwer Zugang zum Arbeitsmarkt finden würden. Auch hier habe die IHK mit ihren Förderkursen Anteil daran, dass aus Benachteiligten „aktive Menschen werden, die sich selbst helfen können“.

Die IHK wählt Die rund 36 000 Mitglieder der IHK Rostock können noch bis zum 1. November die Zusammensetzung der Vollversammlung neu bestimmen. Bei der IHK-Wahl bewerben sich 87 Kandidaten um 45 Sitze im obersten Gremium der Kammer. Erstmals kann auch elektronisch abgestimmt werden. Für Hauptgeschäftsführer Thorsten Ries ist die Wahl in diesem Jahr besonders wichtig: „Wir haben eine neue Landesregierung und das Thema Corona, das viele Unternehmer persönlich betroffen hat.“ Die Pandemie habe die Kammer und ihre Mitglieder „ein Stück weit näher zusammengebracht“, so Ries weiter. Als Beispiel nennt Ries die besonders gebeutelte Veranstaltungsbranche, mit der die IHK in Runder-Tisch-Gesprächen nach Auswegen aus der Krise gesucht habe. „Die Veranstalter sagen uns, dass sie wollen, dass die IHK dranbleibt und sich weiter für sie einsetzt.“ Die Folgen der Pandemie seien auch in anderen Branchen noch lange nicht überwunden. „Auch im Handel und im Tourismus müssen wir wieder Anschluss finden.“ Zudem gelte es, Einigkeit in wichtigen Fragen, wie der Fachkräftegewinnung, der Digitalisierung und des Einzelhandels in den Innenstädten, zu erzielen.

Am Ende ging Gauck noch einmal auf Rot-Rot ein: „Ich verhehle nicht, dass Rot-Rot nicht meine favorisierte Koalition wäre“, und er fügte schmunzelnd hinzu: „Aber es gibt Menschen, die lernen – auch Parteien und Politiker.“

Schwesig hatte in ihrer Rede die Grundzüge der künftigen Wirtschaftspolitik dargelegt: „Wir müssen unsere wirtschaftliche Basis verbreitern.“ Das Land dürfe nicht nur auf Tourismus setzen. Zudem müsse der Export gestärkt werden: „Hier ist noch Luft nach oben.“ Auch die Industrie im Land muss nach Schwesigs Ansicht wachsen. Hier sei sie bereits in Gesprächen mit Kammern und Unternehmerverbänden.

Fachkräftesicherung in MV: „Das A und O bleiben aber die Löhne“

Verkehrsinfrastruktur und Internet sollen ausgebaut werden. Das Land werde in der kommenden Legislaturperiode flächendeckend vernetzt, versprach Schwesig. Die Digitalisierung solle auch den Bürokratieabbau vorantreiben: Es müsse geprüft werden, „wo können wir digitale Prozesse einsetzen, um schneller zu werden, wie können behördliche Abläufe verschlankt werden“.

Zur Fachkräftesicherung will Schwesig unter anderem mehr die berufliche Bildung verbessern, vor allem durch die Einstellung zusätzlicher Berufsschullehrer. „Das A und O bleiben aber die Löhne.“

Dem widersprach IHK-Präsident Klaus-Jürgen Strupp in der anschließenden Pressekonferenz: „Wir müssen endlich aufhören, über gerechte Löhne und immer höhere Mindestlöhne zu reden. Wenn wir nicht gerechte Löhne zahlen würden, hätten wir gar keine Mitarbeiter mehr.“

„Ich wünsche mir, dass Rot-Rot die Wirtschaft im Fokus behält“

Auch Strupp ließ sein Misstrauen gegenüber einer möglichen rot-roten Landesregierung durchblicken. Joachim Gauck habe es schon damals mit Blick auf die erste rot-rote Koalition in Schwerin (1998-2006) auf den Punkt gebracht: „Wir könnten Unternehmen verlieren, falls Rot-Rot eine unternehmerfeindliche Politik macht“, zitierte Strupp. Auch heute gelte: „Hoffentlich sind Investoren nicht zurückhaltend, wenn wir eine rot-rote Regierung bekommen.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Strupp streckte aber gleichzeitig seine Hand aus: „Ich wünsche mir ein Miteinander und dass Rot-Rot die Wirtschaft im Fokus behält. Wenn sie das gut machen, werden sie auch wiedergewählt“, prognostizierte der IHK-Präsident.

In seiner Rede während des Empfangs hatte sich Strupp noch konzilianter gezeigt: „Wir begrüßen als IHK, dass Ministerpräsidentin Schwesig gesagt hat, die wirtschaftliche Entwicklung habe die höchste Priorität. Das wird für uns ein Gradmesser sein.“ Die zentralen Herausforderungen, die es auch von der neuen Landesregierung anzugehen gelte, seien Mobilität, Wohnen und Klima – und zwar so ausgewogen, dass es keine gesellschaftlichen Verwerfungen gibt.

Von Axel Büssem