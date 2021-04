Rostock

Den Termin dürften sich viele Musikfans vormerken: Kaum ist bekannt, dass Max Giesinger am 25. Juli im Rahmen der „Picknick-Konzerte“ im Iga-Park Rostock auftritt, kündigt sich ein weiterer Top-Sänger an: Joris kommt in die Hansestadt.

Der Musiker gibt am 26. März 2022 in der Kulturbühne Moya ein Konzert. Karten dafür gibt es schon jetzt. Der Ticketverkauf hat online auf www.kulturbotschafter-events.de begonnen.

Kaum Konzerte oder Festivalauftritte und jede Menge freie Kapazitäten – das coronageprägte Jahr 2020 war auch für Joris eine vollkommen neue Situation. Doch der Sänger nutzte die Zeit und widmete sich komplett seinem dritten Album „Willkommen Goodbye“. Nach der Devise „Keine neuen Anfänge ohne Abschiede“ erscheint am 23. April Joris’ persönliche Neudefinition, die er im März und April 2022 auf seiner ausgedehnten Tour live vorstellen wird.

Mit Debüt und Megahit in die Charts

Mit seinem Debüt und dem Megahit „Herz über Kopf“ landete Joris quasi aus dem Nichts in den Charts. Ein weiteres Album und unzählige Konzerte danach brachte 2020 unerwartet die nötige Entschleunigung, um sich komplett auf neue Lieder zu fokussieren. Vielleicht ein Grund, weshalb „Willkommen Goodbye“ so anders geworden ist und doch gleichzeitig so sonderbar vertraut.

Sein Talent als Sänger stellt Joris in der aktuellen Staffel von „Sing meinen Song –Das Tauschkonzert“ unter Beweis. Seinen Ruf als einzigartiger Live-Performer will er auch im Moya gerecht werden.

Von Antje Bernstein