Rostock

Viele der 600 Mitarbeiter des Rostocker Nordex-Rotorblattwerkes hatten auf eine andere Antwort aus Aurich gehofft: Der Windanlagen-Bauer Enercon dementiert, dass er Interesse an der Übernahme der Produktionsstätte in der Hansestadt habe.

„Da ist rein gar nichts dran“, sagt Enercon-Sprecher Felix Rehwald auf Anfrage der OZ. Nordex will das Werk in Rostock zum 30. Juni schließen. Bundes- und Landespolitik suchen nun einen neuen Investor. Immer wieder war dabei der Name des Branchenprimus gefallen.

„Deutschland ist zu teuer“

Enercon ist sowohl nach Jahresumsatz als auch nach der Mitarbeiterzahl der größte deutsche Hersteller von Windkraftanlagen – noch deutlich vor Nordex. Die Firma hat ihren Hauptsitz im ostfriesischen Aurich, betreibt Produktionsstätten unter anderem auch in Magdeburg, der Türkei, Brasilien, Schweden und Portugal.

Rotorblätter produziert aber auch Enercon schon länger nicht mehr in Deutschland. Firmen-Sprecher Rehwald deutlich: „Deutschland ist als Produktionsstandort für Rotorblätter zu teuer. Das hat sich erledigt, das kommt auch nicht zurück.“ Eine Übernahme der Rotorblatt-Produktion von Nordex stehe deshalb für Enercon auch nicht zur Diskussion.

Von Andreas Meyer