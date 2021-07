Rostock

Der alte Mann – nennen wir ihn Hans – ist wie verwandelt. Er hat sich herausgeputzt, lacht und gibt begeistert Haushaltstipps, die er gerade aufgeschnappt hat. Vor wenigen Wochen noch war er in knittrigen Klamotten durch Rostocks Straßen geschlurft, das Gesicht ein Abbild tiefer Trauer. Kurz zuvor hatte er die Frau verloren, mit der er fast sein ganzes Leben teilte. Mit ihr war auch in ihm etwas gestorben.

Der Schmerz über den Verlust ist noch da, doch Hans schöpft neuen Lebensmut. Den hat er auch Kerstin Paprzik zu verdanken. Sie steht Menschen in den schwersten Stunden ihres Lebens bei, ist Kummerkasten und Seelentröster, gibt Halt, wenn die Welt aus den Fugen gerät. „Es ist herzergreifend, aber auch sehr erfüllend“, sagt sie.

Dass Kerstin Paprzik jenen, die einen geliebten Menschen verloren haben, das „Licht am Ende des Tunnels“ zeigen kann, haben ihr die Leser und Leserinnen der OSTSEE-ZEITUNG ermöglicht. „Sie haben mir ein großes Geschenk gemacht.“ Nämlich eine Schulung zur Trauerbegleiterin.

Mehr als 75 000 Euro: Diese Summe war 2019 bei der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ zusammengekommen. Hunderte Rostocker und Rostockerinnen hatten damals Herz und Portmonee für den ökumenischen Hospiz- und Kinderhospizdienst von Caritas und Stadtmission geöffnet. Dieser konnte daraufhin neue Räume in der Bergstraße beziehen. Außerdem wurde mit dem Geld die Ausbildung neuer Trauerhelfer finanziert. Im ersten, nun abgeschlossenen Durchgang haben zwölf Frauen und Männer bei Wochenendkursen in Graal-Müritz gelernt, wie sie Kindern und Erwachsenen in der schwersten Zeit ihres Lebens beistehen können.

Trauer teilen hilft

Für Kerstin Paprzik waren die Workshops auch ein Stück Vergangenheitsbewältigung. Ihr Vater ist an Krebs gestorben. Wut, Ohnmacht, Schmerz, die Erinnerung an schöne Momente – sie habe die gesamte Gefühlspalette durchlebt und leichter aushalten können, weil sie auf Menschen traf, denen es ähnlich ging. „Es tat mir gut, zu spüren, dass ich mit meiner Trauer nicht alleine bin.“ Dieses Gefühl will sie nun anderen vermitteln und „entführt“ Trauernde dafür in den Wald Vorweden.

Unter dem Namen „Seelenvogel“ bietet Kerstin Paprzik einmal pro Monat Trauerspaziergänge vor den Toren Rostocks an. An ihrer Seite: Anke Schönberner und Tabea Knöchel. Die drei Frauen haben sich beim Lehrgang in Graal-Müritz kennengelernt. Dort haben sie Erfahrungen ausgetauscht, intimste Gedanken geteilt. Aus Fremden wurden Freundinnen und Partnerinnen.

Kraftquelle Wald

Das Frauen-Trio ist gefragt: Der Tour durch die Natur schließen sich pro Termin bis 15 Leute an. Dass die „Seelenvögel“ offenbar den Nerv treffen, freut Madlen Grolle Döhring. Das Thema Tod und Trauer sei noch immer ein gesellschaftliches Tabu. „Das wollen wir ändern.“ Zusammen mit ihrer Kollegin Katrin Machka hat die Diplom-Pädagogin Neu-Trauerbegleitern wie Katrin Paprzik beigebracht, mit welchen Methoden sie Menschen erreichen und wieder aufrichten können, wenn diese nach Schicksalsschlägen am Boden sind.

Weil die Bedürfnisse der Trauerspaziergänger so divers sind wie ihre Lebensgeschichten, geht’s bei den Ausflügen abwechslungsreich zu. Auf tiefgreifende Gespräche folgen Smalltalks oder Schweigeminuten, in denen jeder seinen Gedanken nachhängen kann. Es werden Tränen vergossen und – ja – es wird auch gesungen und gelacht. Das sei wichtig, sagt Kerstin Paprzik. Schließlich will sie ihren Schützlingen verloren gegangene Lebensfreude wiedergeben.

Keine leichte Aufgabe, denn die Sorgen drücken schwer. Wie soll ich den Schmerz aushalten, dass ich meinen Vater verloren habe? Wie Trost finden, nachdem mein Kind gestorben ist? Viele Menschen fühlen sich in einer solchen Situation hilflos. Paprzik will sie dazu ermutigen, Gefühle nicht totzuschweigen, sondern sie mit anderen zu teilen. „Reden hilft.“ Während sie mit Betroffenen durch Wald und Flur spaziert, können diese sich buchstäblich Ballast von der Seele reden.

Bei den Trauerbegleiterinnen Katrin Machka (l.) und Madlen Grolle-Döhring hat Kerstin Paprzik (M.) gelernt, wie sie Menschen nach Verlusten wieder aufrichten kann. Quelle: Antje Bernstein

Worte allein genügen nicht. „Wer ständig seine Sorgen wälzt, den müssen wir vom Kopf zurück in den Körper bringen, so dass er sich wieder selbst spürt“, erklärt Katrin Maschka. Die „Seelenvögel“ probieren das unter anderem mit Bewegung: Bei Übungen wie Kniebeugen heben die Teilnehmer symbolisch die Last von ihren Schultern und gewinnen dabei Stärke für den Schritt zurück ins Leben.

Kerstin Paprzik sorgt sich auch beruflich um ihre Mitmenschen. Sie war Kinderkrankenschwester, hat Palliativ-Patienten betreut. Doch nachdem sie selbst vier Kinder bekommen hatte, sei ihr der Job zunehmend schwergefallen. Ihren Mitmenschen zur Seite stehen wollte sie aber weiterhin: Heute kümmert sich Kerstin Paprzik um Demenzkranke und zeigt Angehörigen, wie sie mit der schleichenden Vergesslichkeit ihrer Liebsten umgehen können. Während Demente zunehmend in ihrer Vergangenheit versinken, will Kerstin Paprzik Trauernde dazu bringen, wieder nach vorne zu schauen. „Das ist mir eine Herzensangelegenheit.“

Trauerspaziergang Wer sich den Spaziergängen der „Seelenvogel“-Trauerbegleiterinnen anschließen möchte, kann das jederzeit und ohne Anmeldung tun. Die Ausflüge in den Wald sind für alle Altersgruppen offen. Die Termine und Treffpunkte werden stetig aktualisiert und sind online auf www.trauernetz-rostock.de zu finden. Wer Informationen lieber aus erster Hand erfahren möchte oder weitere Fragen hat, kann Kontakt zu Kerstin Paprzik aufnehmen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0172/ 514 7303 oder per Mail an kerstinpaprzik@gmail.com.

Von Antje Bernstein