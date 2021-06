Covid-19 - Kinder in Wohngruppen: So wurde in Rostock Homeschooling & Co. gemeistert

Kinder in Wohngruppen hat die Corona-Krise hart getroffen – und auch die Betreuer vor Herausforderungen gestellt. Es war keine einfache Zeit, sagen zwei Fachleute aus Rostock. Wie sie die Herausforderung gestemmt haben.