Rostock

Von den acht Filialen der Handelskette Real in MV wird wohl keine geschlossen. Fünf werden an Kaufland verkauft, womit sogar die Gewerkschaft einigermaßen glücklich ist. Etwa 1000 Jobs im Land wären gesichert. Das ist ganz sicher eine gute Nachricht, auch wenn bei den übrigen drei Filialen noch nicht bekannt ist, wer sie übernimmt.

Doch es gibt einen Wermutstropfen: Auf die Marke Real werden die Kunden in MV künftig verzichten müssen. In einer kleinen OZ-Umfrage zeigte sich, dass das viele bedauern. Man mag zu der Marke stehen, wie man will, klar ist jedoch: Die Vielfalt im Lebensmittelhandel geht weiter zurück. Und damit die Möglichkeit, Preise und Sortiment zu vergleichen. Das führt am Ende zu weniger Wettbewerb und Auswahl im Regal. Der Leidtragende ist der Kunde.

Anzeige

Beitrag zum Thema: In MV soll kein Real-Markt geschlossen werden: 1000 Jobs gerettet?

Weitere OZ+ Artikel

Die Real-Märkte sind oft in Einkaufspassagen eingebettet, in denen auch andere Geschäfte untergekommen sind. Für diese bietet der Erhalt der Standorte eine gute Perspektive, denn ohne Hauptmieter wären viele Passagen wohl zum Sterben verurteilt. Insofern werden nicht nur 1000 Arbeitsplätze gerettet, sondern noch etliche Existenzen. Und das ist die zweite gute Nachricht.

Von Axel Büssem