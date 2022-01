Rostock: Konzerte von Maite Kelly und Ben Zucker abgesagt

Rostock/Schwerin

Die steigenden Infektionszahlen und die erst kürzlich verschärften Corona-Regeln haben weitere Konzertabsagen zur Folge. Betroffen davon sind auch Fans in Mecklenburg-Vorpommern. Wie die Semmel Concerts Entertainment GmbH jetzt mitteilte, wurden die Tourneen von Maite Kelly („Hello! Die neue Show“) und Ben Zucker („Jetzt erst recht“) im Januar und Februar abgesagt.

Der in Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) geborene Zucker wollte am 5. Februar in der Stadthalle Rostock („In Rostock steht meine Lieblingshalle, die Stadthalle, da entsteht auf Konzertbasis so eine schöne Kesselmischung.“) auftreten. Auch der Termin am 13. Februar in der Schweriner Sport- und Kongresshalle wurde abgesagt. Der Auftritt von Maite Kelly in der Rostocker Stadthalle war für den 10. Februar geplant.

Die Tickets für die Veranstaltungen können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden.

Suche nach Zusatzterminen

Laut Semmel Concerts Entertainment soll mit den Künstlern in den kommenden Tagen beraten werden, „wie wir mit den Planungen ihrer nächsten Liveaktivitäten weitermachen. Mit Ben & Band sind bereits umfangreiche Sommeraktivitäten bestätigt und wir werden intensiv prüfen, wo wir noch den einen oder anderen Zusatztermin spielen können.“ So stehen in Ben Zuckers Terminkalender Auftritte in Heringsdorf (13. August), Schwerin (21. August) und Neubrandenburg (3. September).

Von OZ