Diesen Sommer gibt Sandra Kley Feierlustigen richtig was auf die Ohren und die dürften ihr nur zu gern Gehör schenken: Die Unternehmerin will Rostock zum Freiluft-Dancefloor machen. Im Iga-Park, im Stadthafen, am Strand – überall, wo viel Platz ist, sollen Leute abtanzen können, ohne dass Anwohner durch Beats und Bässe gestört oder aktuelle Corona-Regeln verletzt werden. „Wir wollen eine mobile Silent Disco starten”, verrät sie.

Die auch Kopfhörerpartys genannten Events sind in Städten wie Berlin Publikumsmagneten. Der Name ist Programm: Die Teilnehmenden hören Musik über Funk-Kopfhörer. Mehrere DJs legen gleichzeitig auf und jeder Partygast kann entscheiden, zu welchem Sound die Hüften geschwungen werden.

Erste Silent Disco am 21. Juni in Rostock

In Rostock betritt Sandra Kley damit Neuland – im doppelten Sinne. Bekannt ist sie bislang dafür, gemeinsam mit ihrem Mann Ronald Einheimischen und Urlaubern mit ihren „Stadtpaddeln“-Touren einen besonderen Blick auf die Hansestadt zu bieten oder ihnen bei Sauna-Floß-Fahrten auf der Warnow einzuheizen. Nun will das Paar auch die Partyszene entern. Premiere feiern soll die Silent Disco nach derzeitigem Plan auf der Haedgehalbinsel am 21. Juni, dem Tag, an dem in der Hansestadt die Fête de la Musique über die Bühne geht.

Neue, unkonventionelle Wege gehen und so Rostocks Warnow-Ufer – insbesondere den Stadthafen – beleben: Das hat sich die Hafengemeinschaft, eine Interessengruppe verschiedener Vereine und Gastronomen, vorgenommen. Ihre Ziel: an der Kaikante lebendige Begegnungsräume für alle schaffen und das Miteinander stärken.

Mehrere Ideen für Seecontainer

Dafür wollen die Akteure nutzen, was für die Geschichte des Stadthafens als einstiger Güterumschlagplatz steht: Seecontainer. Früher Frachtträger, heute Freizeit-Bereicherer – so die Idee. Die Stahlboxen könnten als „mobile und multifunktionale Module genutzt werden“, erklärt Sascha Hofmann. Als temporäre Hafenbar oder Buga-Café beispielsweise.

Kiosk, Mobil-Punkt, Urban-Sports-Unit oder Hafenlabor/ Grünes Klassenzimmer: Seecontainer ließen sich als mobile Module für vielfältige Zwecke einsetzen und stünden dennoch Großveranstaltungen im Stadthafen nicht im Wege. Quelle: Sascha Hofmann (Visualisierung)

Dass sich die Stahlboxen für Open-Air-Gastronomie gut eignen, weiß Hofmann aus Erfahrung: Zusammen mit Samuel Drews betreibt er die Sommerlounge Rost Dock. Beide hoffen auf Nachahmer. „Wir möchten Rostocks Hafen-Geschichte gemeinsam neu schreiben“, so Hofmann. Er hat ein Gestaltungskonzept entwickelt und der Stadt vorgelegt, das sowohl kommerzielle wie nicht-kommerzielle Interessen berücksichtigt. Denn im schnöden Seecontainer steckt viel Potenzial.

Erste Interessenten gibt es

Hofmann schlägt vor, eine Box als „Hafenlabor“ zu nutzen, in dem zum Beispiel Schüler im „Grünen Klassenzimmer“ an Nachhaltigkeitsprojekten arbeiten können. Als Mobil-Punkte für umweltfreundliches Bike-Sharing oder als Roller-Leih-Station würden sich Seecontainer ebenfalls anbieten. Und auch als Pop-up-Galerie, Mini-Shop oder Kiosk eignen sie sich, so Hofmann. „Solche Module ließen sich problemlos in Großveranstaltungen wie die Hanse Sail integrieren oder, wenn’s nicht passt, jederzeit abbauen oder versetzen.“

Hafenlabor, Buga-Café, Urban-Sports Unit: So könnten die Container genutzt werden

Zur Galerie Hafenlabor, Buga-Café, Urban-Sports Unit: So könnten die Container genutzt werden

Vorrangig sollen Vereine vom Konzept profitieren. Interessenten gibt es bereits. Lars Estermann und seine Tanz-Freunde von der Swing Connection Rostock zum Beispiel. Sie haben sich gerade einen Container an der Warnow gemietet. In der Box lagern nun Tanzboden und Technik und warten gut gesichert auf ihren Freiluft-Einsatz bei Workshops für Charleston und Co. Das Lager sei eine Erleichterung, sagt Estermann. Noch lieber wäre es ihm, wenn solche Container von der Stadt zur Verfügung gestellt und deren Nutzung von einem Betreiber koordiniert würden. Dann könnte sich die Swing Connection ein Lager mit anderen Tanz-Vereinen teilen, sagt er.

Warnow-Ufer soll keinesfalls zugepflastert werden

Dinge jederzeit griffbereit, dort, wo sie gebraucht werden – das wünschen sich auch die Mitglieder vom Verein Straßensport. Schwergewichte wie Langhanteln und Kettlebells müssten sie nicht vor jedem Training in den Stadthafen schleppen, wenn es dort Lagermöglichkeiten gäbe. Durch das Anbringen von Klimmzugstangen und Kletterelementen könnten sie ihren Container außerdem zum Freiluft-Fitnessstudio umfunktionieren. Solche Urban-Sports-Units wären auch für Wassersportler nützlich, etwa als Lager für SUP-Boards oder Kajaks.

Sandra Kley will sich eine Stahlbox zulegen, um darin Paddel-Equipment unterzubringen. Haken: Für einen ausrangierten Seecontainer sind in der Regel um die 1500 Euro fällig. Um ihn auf öffentlichem Grund aufzustellen, braucht es eine Genehmigung. Die Kosten und Behördengänge könnten sich Vereine und Unternehmer sparen, wenn die Stadt Eigentümerin der Boxen wäre und diese vermieten würde. Im Gegenzug könnte das Rathaus dabei mitreden, wo die Container stehen, wie sie gestaltet werden, wer sie wofür nutzen darf. Über Letzteres sollte ein breitgefächertes Gremium befinden, damit alle Interessen berücksichtigt werden, sagt Kley.

Bei aller Vielfalt an Ideen: Das Warnow-Ufer soll keinesfalls zugepflastert werden mit Containern, betont Sascha Hofmann. Vielmehr sollen damit an einzelnen Punkten Highlights geschaffen werden, die gemeinsam „einen roten Faden bilden, die Besucher durch den Stadthafen leitet und ihnen immer wieder Neues zum Entdecken bietet“.

Von Antje Bernstein