Einmalige Aktion oder „Testlauf“ für die Zukunft? Rostock plant nach OZ-Informationen noch in diesem Jahr einen kostenlosen Nahverkehr für alle Bürger der Hansestadt. Zumindest an den vier Samstagen im September soll sich niemand für Straßenbahnen, Busse und auch S-Bahnen einen Fahrschein kaufen müssen.

„Ja, wir wollen die Stadt so lebenswerter machen“, bestätigt Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen. Rostock könnte damit zum Vorbild für die anderen großen Städte im Land werden. Denn auch dort ist der kostenfreie Nahverkehr ein Thema.

Versuch für die Zukunft?

Offiziell will Rostock mit den vier kostenlosen Nahverkehrs-Samstagen vor allem dem von der Corona-Krise geplagten Handel helfen: Rostock will mehr Menschen zum Einkaufen in die Innenstadt locken. „Auch der Nahverkehr leidet sehr unter der Pandemie. Die Menschen fahren seltener Bus und Bahn. Vielleicht hat auch das mit der Maskenpflicht zu tun“, sagt Rostocks OB Madsen.

Doch die Mobilitätsplaner in der Verwaltung sehen die Aktion auch als „Testballon“: Wird kostenloser Nahverkehr überhaupt angenommen? Lassen die Menschen dann wirklich ihr Auto stehen?

Kostenloser Nahverkehr kosteten Millionen

Seit 2018 fördert die Bundesregierung mit insgesamt 128 Millionen Euro in fünf Modellstädten einen komplett kostenlosen Bus- und Bahnverkehr. Auch Rostock hatte sich, so Matthäus, damals beworben. „Ausgewählt wurden aber nur Städte mit akuten Problemen bei der Luftverschmutzung.“ Und die gibt es in Rostock nicht mehr. Auch in der Stadtpolitik wurde immer wieder über einen kostenlosen ÖPNV diskutiert. Nur: Leisten kann sich die Stadt das nicht.

Allein die vier fahrschein-freien Samstage kosten die Stadtkasse nach OZ-Informationen gut 160 000 Euro. Die Aktion auf das ganze Jahr auszuweiten, würde wohl mit 15 bis 20 Millionen Euro zu Buche schlagen. In den anderen Städten und Landkreisen in MV wäre das nicht annähernd so kostspielig: Denn nirgendwo sonst in MV fahren so viele Menschen mit dem Nahverkehr wie in Rostock. 2019 zählte die Rostocker Straßenbahn AG fast 42 Millionen Fahrgäste. Zum Vergleich: Die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen befördert „nur“ rund 11,5 Millionen Passagiere.

Pläne auch in Greifswald und Wismar

Auch die anderen großen Städte an der Küste befassen sich längst mit dem Thema: Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) lässt für „seine“ Stadt und im Auftrag der Bürgerschaft gerade prüfen, was es den kommunalen Haushalt kosten würde, wenn die Busse „fahrscheinfrei“ werden. „Das ist aber noch in Arbeit.“ Schon jetzt müsse Greifswald den Nahverkehr mit rund zwei Millionen Euro pro Jahr aus Steuergeldern bezuschussen.

Auch der Landkreis Nordwestmecklenburg hat schon mal grob gerechnet: „Darüber nachgedacht haben wir auch – und auch ob wir es nicht mal testen wollen“, so Landrätin Kerstin Weiss (SPD). „Würden wir auf die Fahrscheinentgelte verzichten, wären das mindestens drei Millionen Euro, die der LK ausgleichen müsste.“

Im Landkreis Vorpommern-Rügen diskutiert ein eigener Ausschuss über die Zukunft des Nahverkehrs, sagt Kreissprecher Olaf Manzke. „Ergebnisse gibt es noch nicht. Aber ja: Auch ein kostenloser Nahverkehr ist dabei Thema.“

Land begrüßt Rostocker Vorstoß

Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) begrüßt Rostocks Vorstoß: „Eine Initiative, wie sie nun Rostock mit der testweisen Durchführung eines kostenfreien Nahverkehrs an einigen Wochenenden plant, findet unsere volle Unterstützung. Die Nutzerzahlen im Nahverkehr zu erhöhen und damit auch positive Auswirkungen auf unser Klima zu erzielen, ist begrüßenswert“, so Pegels Sprecherin Renate Gundlach.

Doch einen flächendeckenden Nahverkehr ohne Kosten für die Nutzer – das sei nicht einfach so mach- und finanzierbar. Gundlach: „Soll das Land Kosten, zum Beispiel für einen kostenfreien Nahverkehr, übernehmen, stellt sich stets die Frage: Was kann dann im Gegenzug nicht realisiert oder gefördert werden?“

