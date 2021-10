Rostock

Montagmorgen in Warnemünde: Vor dem Testcontainer auf dem Kirchenplatz stehen einige Urlauber und Einheimische. Sie füllen Anmeldebögen aus oder warten auf das Ergebnis ihres Corona-Tests.

Bei Torsten Krause aus Aschersleben (Sachsen-Anhalt) wird ein Nasenabstrich entnommen. „Ich kann es nachvollziehen, dass zur Anreise ein Test vorgelegt werden muss – es wäre ja blöd, wenn infizierte Urlauber das Virus mitbringen“, sagt er. „Dass ich dafür aber zahlen muss, kann ich nicht nachvollziehen und finde das nicht in Ordnung!“

Seit Montag sind die Bürgertests, die bisher kostenfrei angeboten wurden, kostenpflichtig. Nur für diejenigen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können und Kinder unter zwölf Jahren ist der Abstrich weiterhin kostenfrei. Eine Übergangsfrist bis Ende des Jahres gibt es zudem für Schwangere und Minderjährige.

„Es sollte für alle kostenfrei sein“, so Krause und nennt ein Beispiel: „Wenn Menschen aufgrund ihres Übergewichts Krankheiten haben, trägt auch der Steuerzahler die Kosten für die Behandlung.“

Impfungen sind kostenfrei

Anders sieht das Rosemarie Bauer. „Impfungen sind nicht nur kostenfrei – sie schützen auch noch und sind wichtig. Jeder hatte mittlerweile die Gelegenheit, sich impfen zu lassen. Daher ist es gut, dass die Tests nicht mehr kostenfrei sind.“ Bauer ist geimpft, steht mit ihrem Enkel am Testcontainer an. „Maximilian ist erst elf Jahre alt und daher nicht geimpft.“

Zwei Stunden nach der Öffnung des Testzentrums in Warnemünde wurden 22 Menschen getestet. „Die Nachfrage geht schon etwas zurück“, sagt Susanne Schröder, die die Tests durchführt. „Für uns ist das jetzt mit mehr Aufwand verbunden – wir müssen nun prüfen, ob Befreiungen vorliegen – also entweder ob es ärztliche Atteste gibt oder ob die Kunden noch minderjährig sind.“ Zwölf der 22 Kunden am frühen Vormittag seien von den Kosten befreit gewesen. „Es hält sich ungefähr die Waage.“

In anderen Ländern auch kostenpflichtig

Auch Familie Sommer aus Berlin hat einen Corona-Schnelltest in Warnemünde gebucht – ebenfalls für den minderjährigen Sohn. „Wir Erwachsenen sind beide geimpft und brauchen keinen Test“, sagt Vater Fabian Sommer. „Trotzdem finde ich es nicht gut, dass Erwachsene nun ihren Test selbst bezahlen müssen. Wenn sich jemand nicht impfen lassen möchte, darf er trotzdem nicht ausgegrenzt werden – und ein Test vor jedem Restaurant- oder Kinobesuch geht irgendwann richtig ins Geld.“

Seine Frau Frauke ist anderer Meinung. „In anderen Ländern musste von Anfang an für Antigen-Tests bezahlt werden. Wir in Deutschland hatten ohnehin Glück, dass wir uns kostenfrei testen lassen konnten“, sagt sie. „Und ich kann nachvollziehen, dass der Steuerzahler nicht für alles aufkommen muss.“ Den Preis in Höhe von 15 Euro findet Frauke Sommer allerdings „happig“.

Bevor Familie Sommer in den Urlaub nach Dänemark aufbricht, holt sie sich einen Corona-Test für ihren Sohn. Im Hintergrund ist das Test-Center zu sehen. Quelle: Martin Börner

Nachfrage sinkt

In der Adler-Apotheke in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt kosten die Tests seit Montag rund 20 Euro. Am ersten Tag kamen 14 Selbstzahler und drei Kunden, die von der Zahlung befreit sind. „Die Nachfrage ist allgemein zurückgegangen – in den vergangenen Wochen bereits“, sagt Apothekerin Antje Urban. „Aus diesem Grund haben wir jetzt auch unsere Zeiten eingeschränkt.“

Auswahl an Testzentren Die Bürgerschnelltest Rostock Gbr betreibt derzeit noch drei Testzentren. Neben dem Testcontainer am Neuen Markt in Rostock, sind weitere im Ostseepark Sievershagen und im Hansecenter Bentwisch aufgestellt. Derzeit werden Tests für diejenigen, die Anspruch auf einen kostenfreien Test haben, angeboten. Die Rostock Testzentrum Gbr bietet Test-Standorte auf dem Kirchenplatz und dem Leuchtturmvorplatz in Warnemünde, sowie im Budentannenweg in Markgrafenheide. Das Corona-Testzentrum vom Karls-Erlebnisdorf in Rövershagen ist in einem Zelt auf dem Parkplatz aufgebaut. Weitere Testzentren und eine Auflistung der teilnehmenden Apotheken unter www.mv-corona.de/testzentrum

Axel Pudimat, Leiter der Aesculap Apotheke in Lütten Klein, hat zum Montag das Angebot in seiner Apotheke eingestellt. „Dieser zusätzlich Service hat den Apothekenbetrieb stark eingeschränkt und daher haben wir die heutige Umstellung genutzt, damit aufzuhören“, erklärt er. „Ich gehe davon aus, dass der Bedarf weniger wird.“

Viele Herausforderungen

Der Vorsitzende des Apothekerverbandes sieht viele Herausforderungen für Apotheken, die die Tests weiter anbieten – Berechtigungen prüfen, Streitigkeiten mit Kunden bewältigen. „Die Leute hätten sich auch einfach impfen lassen können.“

Der größte Anbieter von Corona-Schnelltests in Rostock, die Bürgerschnelltest Rostock GbR, will vorerst keine kostenpflichtigen Tests anbieten, sondern lediglich für diejenigen, die Anspruch auf einen kostenfreien Test haben. „Wir beobachten zwei Tage lang, wie viele Nachfragen es gibt“, sagt Geschäftsführer Frank Holle.

Von Katharina Ahlers