Weltraum-Bahnhof oder doch Luftfracht-Drehkreuz: Was wird aus dem Flughafen Rostock-Laage? Der Mehrheitseigentümer des Airports, die Hansestadt Rostock, will sich nach OZ-Informationen von Anteilen am Airport trennen. Denn an eine Zukunft der Passagierflüge glaubt kaum noch einer.