Corona - Aufgeregt und stolz in Laage: So lief der erste Kinder-Impftag am Airport

Am Flughafen Rostock-Laage sind am Sonnabend 150 Kinder im Alter von fünf bis elf Jahre gegen Corona geimpft worden. Auch an den nächsten Samstagen können die Kleinen hier ihren Piks bekommen. Wie die Stimmung zum Auftakt war und warum Impfarzt Gert Warncke beeindruckt von den kleinen Patienten ist.