Rostock

Geht von Schulen und Kitas ein weit höheres Infektionsrisiko aus als angenommen? Ein Rostocker Infektionsepidemiologe und früherer Arzt am Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock, sagt: „Ja, eindeutig.“ Und das sei seit 2008 bekannt.

Dr. Markus von Stenglin (59) hat von 2007 bis 2011 in Kitas und Schulen der Hansestadt Rostock die Lufthygiene in Innenräumen gemessen. Damals hat der Arzt festgestellt, dass nach 30 bis 40 Minuten ein Kohlendioxid-Anstieg von mehr als 1500 ppm möglich sei. Die Pettenkofer-Zahl 1000 ppm ist ein Indikator für die Innenraumhygiene. Bereits ab 1100 ppm könnten sich einige Schüler nicht mehr richtig konzentrieren und die Ansteckungsgefahr mit Viren steige extrem.

Anzeige

Kommentar: Lüftungssyteme für Klassenräume: Das sollte uns die Gesundheit der Kinder wert sein

Luftbelastung in Klassenräumen nach 50 Minuten bereits zu hoch

Im Klartext: Kinder in Schulen und Kitas können schon vor Ende der ersten Schulstunde einer sehr hohen Virenlast ausgesetzt sein. Die Ergebnisse seiner Untersuchung zur Innenraumhygiene waren dem Land schon lange vor Covid-19 bekannt. In der Untersuchung ging es um CO2 als Indikator für verbrauchte Innenraumluft. Diese Dynamik kann auch auf die Anreicherung von Influenza-, Parainfluenza-, Rino- und anderen Coronaviren übertragen werden, so von Stenglin.

Die Kinder, so sagt der Arzt, würden oft einen anderen Krankheitsverlauf haben. Da sie meist über ein wehrhaftes unspezifisches Immunsystem verfügen, regelt ihr Körper diese respiratorischen Erkrankungen oft schon in den oberen Atemwegen. Sie kriegen einen Schnupfen, die bekannte Tropfnase und nach zwei, drei Tagen sei das Problem ausgestanden. In der Zeit jedoch würden sie Eltern, Geschwister, Großeltern und Freunde anstecken, die die Infektionsketten weitertragen – zum Beispiel in Betriebe. Marcus von Stenglin sagt: „Im Grunde leistet sich unsere Gesellschaft jedes Jahr über Weihnachten einen sanften Lockdown. Im Januar wird das Infektionsgeschehen aus den Klassen und Kitas wieder heraus in die Betriebe, also die Wirtschaft getragen. Dazu gibt es Hinweise aus den ARE-Kurven des Robert Koch-Instituts.“ ARE steht für Akute respiratorische Erkrankungen der oberen Luftwege.

Empfehlung: Lüftungskonzepte und Luftreiniger in die Klassenräume

Jetzt in der Corona-Pandemie so zu tun, als sei das alles neu, sei unehrlich, meint von Stenglin. Das Umweltbundesamt habe bereits vor zwölf Jahren die Lösung mitgeliefert und empfohlen, dass das Land Lüftungskonzepte entwickeln und ggf. Luftreinigungsgeräte anschaffen solle. Damit würden der CO2 -Richtwert eingehalten, die Feinstaubbelastung reduziert und die Last lebensfähiger Erreger potenziell unter die minimale infektiöse Dosis (MID, Helmholtz Instituts) gesenkt werden.

Luftreiniger-Modelle von 300 bis 3700 Euro am Markt zu haben

Da gebe es die unterschiedlichsten Modelle von 300 bis 3700 Euro. Marcus von Stenglin fordert darüber hinaus für Schul- und Kitaneubauten den Einbau von Wärmetauschern, zentrale Abluftventilatoren mit Wärmerückgewinnung samt Deckenflächenheizung. „Wir haben Arbeitsschutzbedingungen in allen Bereichen. Aber wo sind die für die Kinder? Wir geben Milliarden aus, um die Autoindustrie oder die Luftfahrtbranche zu retten. Ein Bruchteil davon wäre nötig, um die technische Infrastruktur zum Schutz von Kindern in den Schulen aufzubringen. Dann wäre das Problem der CO2 -Anreicherung gelöst und die Infektionsketten würden unterbrochen. Die volkswirtschaftlichen Schäden durch Wintererkrankungen würden minimiert. Die meisten modernen Hotels und Kreuzfahrer haben diese Luftdesinfektions- bzw. Belüftungsgeräte und sind besser ausgestattet als unsere Schulen.“ Damit haben Kreuzliner wohl einen besseren Luftwechsel als unsere Schulen.

Bund der Versicherer fordert Senkung der CO2-Sättigung in Schulen

Im Zuge der Corona-Pandemie hätte nun auch der Bund der Versicherer gefordert, den ppm-Wert auf unter 700 zu senken. Das werde aber mit Lüften im 20-Minuten-Takt nicht zu erreichen sein, ist von Stenglin überzeugt. Das Umweltbundesamt (UBA) hat Ende September im Zuge der Corona-Krise eine Empfehlung an die Kultusministerkonferenz (KMK) erlassen, wonach ein vernünftiges Lüftungskonzept für Klassenräume unumgänglich ist. Daran habe sich auch MV orientiert und sich nicht für die Anschaffung von Lüftungsgeräten an den Schulen ausgesprochen, heißt es aus dem Bildungsministerium. In der Realität sieht das jetzt so aus, dass Klassenräume alle 20 Minuten gelüftet werden müssen, über den Schultag auskühlen und Schüler mit Schals und heißen Tees im Unterricht sitzen und frieren.

Umweltbundesamt forderte 2008 schon Lüftungsgeräte für Schulen

Dasselbe Bundesamt hatte hingegen 2008 in einem Leitfaden für Innenraumhygiene in Schulgebäuden empfohlen, dass auch eine mechanische Lüftung erfolgen sollte. Das ist nie geschehen und der Grund dafür liegt auf der Hand, wie der Blick nach Greifswald beweist. Dort testet die Hansestadt aktuell in einem Pilotprojekt in 13 Klassenräumen entgegen des Schweriner Wegs des Lüftens die Wirkung von mobilen Luftreinigern. Beauftragt wurde die Firma Schnelle GmbH aus Sachsen. Jedes Gerät kostet 3712 Euro, was für das Projekt ein Volumen von 48 256 Euro bedeutet. Die Stadt hat über 200 Klassenräume und müsste also für alle Schüler insgesamt 742 000 Euro für Luftreiniger investieren.

Vorsitzende des Landeselternrates MV, Kay Czerwinski Quelle: privat

Zehntausende Euro.“

Luftreinigungsgeräte für Greifswalder Schulen Die Hansestadt Greifswald hat auf die Belastung der Schüler während der Corona-Krise in der Hansestadt bereits reagiert. In einem Pilotprojekt hat die Stadt nun die ersten Luftreiniger für ihre Schulen gekauft. Insgesamt werden damit in einem ersten Schritt 13 der insgesamt 200 Klassenzimmer an öffentlichen Schulen in Greifswald mit den Luftreinigungsgeräten der Firma Schnelle GmbH mit Sitz in Oschatz ( Sachsen) ausgestattet. Ein Gerät kostet 3712 Euro, so dass die Stadt bisher also 48 256 Euro investiert hat. Um alle Klassenräume an öffentlichen Schulen in der 59 000-Einwohner-Stadt mit Belüftungsgeräten auszustatten, müsste die Hansestadt rund 742 000 Euro investieren. Mike Schnelle, Geschäftsführer der Schnelle-GmbH erklärte gegenüber OZ: „Die Geräte verhindern, dass sich die Viren und Bakterien in der Luft anreichern.“ Das treffe auf 99,95 Prozent aller Viren und Bakterien zu. Dank der Technik entfalle damit das Zwangslüften in den Schulen. Greifswald stellt sich mit diesem Projekt bewusst gegen den Weg der Landesregierung, die das Lüften in den Klassenräumen alle 20 Minuten für alle Schulen vorgeschrieben hat. Das Land hat sich bisher an den Empfehlungen des Umweltbundesamtes (UBA) orientiert, das regelmäßiges Lüften in Schulräumen als ausreichend ansieht, und sich gegen die Anschaffung der Geräte entschieden, da nicht sichergestellt sei, dass sie in allen Schulklassen richtig gehandhabt werden. Die Hansestadt Greifswald wird das nun in ihrem Pilotprojekt testen.

In der Hansestadt Rostock wurde ein Antrag der AfD auf Anschaffung solcher Geräte in der Bürgerschaft abgelehnt – wohl wegen des Antragsstellers. Das gefällt nicht jedem in der Bürgerschaft.

Lesen Sie auch

Von Michael Meyer