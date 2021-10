Rostock: Landespresseball, Oktoberfest, Ball Léger – was findet statt?

Rostock

Frauen schlüpfen in ihre schönsten Kleider, Männer tragen feinen Zwirn: Wenn sich der Sommer verabschiedet hat, holen Tanzbegeisterte die Festtagsmode aus dem Schrank. Die Ballsaison beginnt. Normalerweise. Doch statt der Einladung aufs Parkett hagelt es schlechte Nachrichten.

Das Radisson Blu Hotel in Rostock sagt den beliebten Ball Léger ab. „Noch vor Tagen waren wir zuversichtlich“ teilt General Manager Daniel Bajohr online mit. Das Hygienekonzept für das Fest stand, die Karten sind verkauft. Das Wichtigste aber fehlte bis zuletzt: die Gewissheit, dass der Ball mit gewohnt lässig-elegantem Flair möglich ist.

Den Veranstaltern war es daher zu riskant, den Ball Léger auszurichten. Denn so sehr sich alle Beteiligten darauf gefreut haben: Ein Maskenball soll das Fest nicht werden. Deshalb wird es um ein Jahr verschoben und soll nun 2022 stattfinden. Für 2021 erworbene Tickets werden erstattet, der Kartenverkauf für nächstes Jahr beginnt am 1. November auf www.Kai40.de.

Presseball verschoben

Auch die Presse bittet alljährlich zum Tanz, muss diesmal aber passen: Der für den 6. November geplante Landespresseball, bei dem Unternehmer, Politiker, Journalisten, Sportler und Kulturschaffende aus ganz Mecklenburg-Vorpommern eine rauschende Ballnacht in der Stadthalle feiern, fällt zum zweiten Mal in Folge ins Wasser. „Wir bedauern das sehr“, sagt der Vorstandsvorsitzende des veranstaltenden Presse-Clubs MV, Michael Seidel. „In Zeiten der Corona-Pandemie würde der Ball trotz der schon fortschreitenden Lockerungen wohl weiter unter dem Masken- und Abstandsgebot stehen. Ein ausgelassenes Beisammensein mit Musik, Tanz, Begegnungen und Gesprächen ist so nicht möglich.“ Die Planungen für den 28. Landespresseball laufen weiter. Er soll am 5. November 2022 stattfinden. Bereits erworbene Tickets für 2020 und 2021 behalten ihre Gültigkeit.

Dass Bälle auch unter Corona-Bedingungen unterhaltsam sein können, hat sich erst vor wenigen Wochen im Warnemünder Kurhaus beim Ehrenamtsball gezeigt. Die Tische standen auf Abstand. Dafür konnten die Gäste am Platz auf Masken verzichten.

Oktoberfest ohne Parkett

Wer zünftig einen draufmachen möchte, ist beim Oktoberfest richtig, das am 15. Oktober im Stadthafen beginnt. Normalerweise herrscht im Festzelt dichtes Gedränge auf der Tanzfläche, sobald die Liveband Partykracher und Schlager schmettert. In diesem Jahr müssen Besucher darauf verzichten. Auf ihren Plätzen dürfen die Madln und Buam aber mitschunkeln und auf den Bierbänken hüpfen.

Beschwingte Nostalgiker dürfen am kommenden Montag, 18. Oktober, im Peter-Weiß-Haus ’ne kesse Sohle aufs Parkett legen: Der Verein Swing Connection lädt ein zu Lindy Hop, Charleston, Balboa oder Shag. Ab 20.30 Uhr lässt das Meny-Wappler-Swingtett die Musik der 20er- bis 50er-Jahre wieder lebendig werden. Im Vorfeld des Konzerts findet um 19 Uhr ein Swing-Crashkurs für Anfänger statt. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Es gilt die 2G-Regel.

Von Antje Bernstein