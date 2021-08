Rostock: Linksfraktion beantragt öffentliche Sondersitzung zur Unimedizin

Es soll eine öffentliche Sondersitzung des Bildungsschusses des Landtags geben. Hintergrund: Die personellen und finanziellen Probleme am Uniklinikum Rostock.

Nach Berichten über personelle und finanzielle Probleme am Uniklinikum Rostock hat die Linksfraktion eine öffentliche Sondersitzung des Bildungsschusses des Landtags beantragt. Diese solle in der kommenden Woche stattfinden, teilte die Fraktion am Donnerstag mit. Quelle: Frank Söllner (Symbolfoto)