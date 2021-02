Bauen in Rostock - Bauprojekt in Lütten Klein: DRK bekommt neues Gebäude in Rostock

Die ehrenamtlichen DRK-Mitarbeiter in Rostock bekommen ein neues Gebäude. 40 Menschen mit Behinderungen sollen in der angeschlossenen Wäscherei einen Arbeitsplatz finden. Das Bauprojekt wird in der Malmöer Straße im Stadtteil Lütten-Klein geplant.