Rostock

Fehlt es Rostock an Impfkapazitäten? Erst im September wurden in Mecklenburg-Vorpommern flächendeckend alle Impfzentren geschlossen. Darunter auch das Zentrum in der Hanse Messe. Ersetzt wurde es durch einen wesentlich kleineren Impfstützpunkt im Einkaufszentrum Warnow-Park im Stadtteil Lütten Klein. Statt wie bisher 16 gibt es dort nur noch vier Kabinen, in denen die Covid-Schutzimpfung verabreicht werden kann. Und das macht sich bemerkbar.

Fast täglich bilden sich lange Warteschlangen vor der Eingangstür des Stützpunktes. Wer sich hier einen Piks geben lassen möchte, muss geduldig sein – zum Teil über mehrere Stunden hinweg. Impfwillige sprechen sogar von „chaotischen Zuständen“ vor der Eingangstür. „Wie viel dort los ist, ist der Wahnsinn“, berichtet Edda Pelz.

Zumutung für ältere Menschen?

Seit einige Tagen versuchen die 79-Jährige und ihr 84-jähriger Ehemann sich ihre sogenannte Booster-Impfung abzuholen – vergeblich. Egal, ob sie direkt am Morgen kommen, gegen Mittag oder erst in den Abendstunden: Jedes Mal sind bereits zahlreiche andere Menschen vor ihnen da. „Bei dem Ansturm lohnt es sich gar nicht erst sich anzustellen. Gerade für ältere Menschen wie uns ist das eine Zumutung.“

Der Impfstützpunkt im Warnow-Park in Lütten-Klein ist gut besucht. Center-Manager Frank Middendorf (v. l.) begrüßt die Brüder Scabolcs Sarközi und Ádám Oláh als 10 000. Patienten seit dem 1. September. Quelle: Ove Arscholl

Ähnlich erging es Ilse Gräning. „Ich war gestern schon einmal hier und habe mich dann dazu entschieden wieder nach Hause zu gehen, nachdem ich gesehen habe, wie groß der Andrang ist“, berichtet die 86-Jährige. „Ich wäre hier sonst umgekippt.“ Ausgeruht und gestärkt ist sie schließlich am Dienstagvormittag zurückgekehrt. Mehr als eine Stunde muss sie warten, bis sie die Räumlichkeiten betreten kann. Aber dann geht alles ganz schnell. „Ich bin einfach nur froh, wenn ich es überstanden habe.“

Senator: „Land muss reagieren“

Dass der Stützpunkt derzeit regelrecht eingerannt wird, das kann auch Centermanager Frank Middendorf bestätigen. Am Dienstagmittag begrüßte er persönlich die beiden Brüder Scabolcs Sarközi (18) und Ádám Oláh (24) als 10 000. Besucher im Stützpunkt und übergibt ihnen einen Blumenstrauß und jeweils einen Einkaufsgutschein. „Dass hier jeden Tag so viele Menschen anstehen, zeigt doch, dass der Bedarf da ist. Sowohl junge als auch ältere Generationen holen sich hier ihre Dosis ab. Es wäre fatal, wenn man die Kapazitäten weiter runterfahren würde.“

Allein im Oktober wurden im Rostocker Impfstützpunkt 4813 und mobil 2051 Impfungen vorgenommen, heißt es auf Anfrage aus dem Rathaus. „Die Tendenz ist steigend“, betont Gesundheitssenator Steffen Bockhahn (Linke). Aufgrund des hohen Zulaufs sei bereits am Montagabend die Öffnungszeit des Impfstützpunktes flexibel verlängert worden, um allen Anwesenden eine Impfung zu ermöglichen.

„Das Land ist gefordert, den Kommunen ein Angebot zu machen, das es ermöglicht, die eben auf Weisung des Landes heruntergefahrene Struktur wieder hochzufahren. Das liegt derzeit nicht vor“, so Bockhahn weiter. Erster Ansprechpartner für Booster-Impfungen sei und bleibe allerdings der Hausarzt.

Terminvergabe nicht möglich

Doch genau das macht einigen Rostockern zu schaffen. Denn die Termine bei den Hausärzten seien rar. „Wir haben in unserer Praxis bereits einen Termin ausgemacht, allerdings sind wir da erst Mitte Dezember an der Reihe“, klagt Edda Pelz. „Dabei wollen wir uns doch so schnell wie möglich impfen lassen. Das dient schließlich unserer Sicherheit.“

Aus genau diesem Grund ist auch Horst Mellendorf zum Impfstützpunkt gekommen. Auch er und seine Frau möchten sich so schnell wie möglich den Schutz gegen das Corona-Virus geben lassen. Was er allerdings nicht wusste: „Dass man hier keine Termine vereinbaren kann“, sagt der 86-jährige Lütten Kleiner und blickt erschrocken hinüber zum Eingangsbereich, wo aktuell mehr als 40 Personen auf den Einlass warten. „Ich komme in ein paar Tagen noch einmal wieder und hoffe, dass ich nicht ewig vor der Tür stehen muss. Hätte man die Impfzentren offen gelassen, wäre es gar nicht erst so ausgeartet.“

Von Susanne Gidzinski