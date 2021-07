Rostock

Lange, graue Gänge, schwere Stahltüren und wenig Licht: Die Gedenkstätte in der ehemaligen Untersuchungshaft der Staatssicherheit wirkt auch nach zweieinhalb Jahren Sanierung wieder bedrückend. Das frühere Gefängnis – unter Rostockern auch „Stasi-Knast“ genannt – ist seit Freitag wieder für Besucher zugänglich. Der Ort solle nun besonders für Schüler und Studierende ein Ort des „Lernens und Erinnerns“ sein.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig eröffnete die Gedenkstätte bei einer feierlichen Veranstaltung. „Dieser Ort hier in Rostock zeigt uns ganz eindringlich: Demokratie und Freiheit sind keine Selbstverständlichkeit“. Schwesig weiter: „Das Erinnern, Mahnen und Gedenken an Opfer von staatlichem Unrecht sind unsere große gemeinschaftliche Aufgabe“.

„Ich hatte immer Angst, dass sie mir die Zähne ausschlagen“

Auch frühere Inhaftierte des Gefängnisses wohnten der Eröffnung bei. Darunter Jürgen Eggert. Der 79-Jährige saß dort zu Beginn der 60er Jahre über ein Jahr in Untersuchungs- und Einzelhaft. Ihm wurde „Staatsgefährdende Propaganda und Hetze vorgeworfen“.

Wieder im Stasi-Gefängnis zu stehen, erinnere ihn an die Furcht, die er während seiner Inhaftierung überwinden musste. „Ich hatte immer Angst, dass sie mir die Zähne ausschlagen“, sagte der damals 19-Jährige. Viele seiner Ängste hätten sich bewahrheitet, die schlimmsten glücklicherweise aber nicht. „Mir wurde mit körperlicher Gewalt gedroht, aber geschlagen wurde ich nicht.“

Eggert sei dankbar, dass er während dieser Zeit „Haltung bewahren und sich durchbeißen“ konnte. Das sei nicht selbstverständlich, betonte er. „Ich habe damals viele tapfere Menschen kennengelernt, aber auch viele, die daran zerbrachen.“

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig im Gespräch mit Jürgen Eggert, einem ehemaligen Inhaftierten des Stasi-Gefängnisses. Quelle: Norbert Fellechner

Ständige Beobachtung und Machtlosigkeit

Auch May-Britt Krüger berichtete über ihre Erfahrungen. Im August 1989 wurde sie bei einem Fluchtversuch aus der DDR verhaftet. Knapp drei Monate war sie inhaftiert. Die friedliche Revolution im Oktober 1989 und die damit verbundene Amnestie für politische Gefangene beendeten ihre Haft.

Das Stasi-Gefängnis zu betreten erinnere die 54-Jährige an die „Machtlosigkeit“, die sie damals fühlte. Besonders die ständigen Beobachtungen seien „unheimlich schlimm“ gewesen. Krüger erinnerte sich: „Überall waren Augen – ob man schlafen wollte, duschen wollte oder auf Toilette wollte.“

Schwesig: „Es gab schweres staatliches Unrecht in der DDR“

Heute ist May-Britt Krüger stellvertretende Bundesvorsitzende der Vereinigung der Opfer des Stalinismus (VOS). Der Verein äußerte im Vorfeld der Veranstaltung Kritik an Ministerpräsidentin Schwesig. Diese äußerte in der Vergangenheit, dass sie die DDR nicht als „Unrechtsstaat“ bezeichnen wolle, da die Bezeichnung auch ehemalige Bürgerinnen und Bürger des sozialistischen Staates abwerte.

Für den VOS-Landesvorsitzenden Fred Mrotzek ein Skandal. „Dass ausgerechnet Manuela Schwesig zur Eröffnung kommen wird, ist aus unserer Sicht schwer zu ertragen“, sagte er zuvor. May-Britt Krüger hingegen äußerte bei der Veranstaltung keine direkte Kritik. Sie und andere Anwesende betonten hingegen die Wichtigkeit der Erinnerungskultur.

Die Ministerpräsidentin erklärte beim abschließenden Rundgang durch die Haftanstalt: „Es gab schweres staatliches Unrecht in der DDR. Es war eine Diktatur und das kann man nicht bestreiten.“ Schwesig weiter: „Das heißt aber nicht, dass alles, was alle Menschen in der DDR erlebt haben, Unrecht war.“

Sanierungskosten von Bund und Land getragen

Das ehemalige Stasi-Gefängnis wurde in den 1950er gegründet. Auf drei Etagen konnten in rund 50 Zellen bis zu 110 Personen gleichzeitig inhaftiert werden. Statt Fenstern gab es Glasbausteine, durch die wenig Licht eindrang und den Blick nach draußen verhinderten. Insgesamt 4900 Menschen saßen bis zur Wende in der Untersuchungshaftanstalt.

Die Sanierung begann Ende 2018. Insgesamt kostete sie 4,2 Millionen Euro. 2,4 Millionen davon übernahm das Land, 1,8 Millionen der Bund. Träger ist die Landeszentrale für Politische Bildung.

Von Anh Tran