Rostock

Am Schilfgürtel der Warnow geht’s richtig heiß zur Sache. Während auf dem Uferweg von Gehlsdorf Spaziergänger gegen nasskaltes Novemberwetter anbibbern, lassen zwei Rostocker in einem Wohnmobil die Hüllen fallen und kommen ordentlich ins Schwitzen. Der Camper ist Rostocks neuester Hotspot und der wohl abgefahrenste Schwitzkasten der Gegend: eine Miet-Sauna auf Rädern.

Der Wohnwagen gehört Carlos Kirchner (23). Der Rostocker Maschinenbau-Student ist seit seiner Kindheit Sauna-Fan und Windsurfer und wollte beide Leidenschaften miteinander verbinden. Nach einem Wellenritt auf der Ostsee am Strand ein Schwitzbad nehmen, selbst bei Schmuddelwetter – die Vorstellung gefiel ihm. Als er an seinem Geburtstag 2017 mit Freunden erstmals eine mobile Sauna buchte, war er gleich Feuer und Flamme. „Ich dachte mir: So was kann ich doch auch selber bauen, nur cooler.“

Statt eines schnöden Bausatzes soll es was Abgefahrenes sein. „Ich bin auf dem Campingplatz groß geworden. Also hab’ ich einen gebrauchten Wohnwagen gesucht, den ich zur Sauna umbauen kann“, erzählt Carlos Kirchner. Nach langer Recherche findet er schließlich ein geeignetes Modell. In Eigenregie motzt der Hobby-Heimwerker die Rostlaube auf, baut Ofen, Relax-Liegen und Panorama-Fenster ein. Ergebnis: die „Schweißperle“. Auf vier mal zwei Metern können es sich bis zu sechs Personen kuschlig machen und die Aussicht genießen.

Die Feuertaufe hat die „Schweißperle“ 2020 und sie wird ihrem Namen gerecht. Statt muckeliger Wärme durchziehen Rauchschwaden die Sauna. „Ich hab’ nicht gewusst, dass ich den Ofen beim ersten Mal mehrere Stunden befeuern muss, damit sich der Lack einbrennt“, erzählt Carlos Kirchner und lacht. Doch kaum hat sich der Qualm verzogen, kann der Rostocker die Früchte seiner Arbeit genießen. „Ein tolles Gefühl.“

Galerie: Mit Do it yourself vom Wohnmobil zur Sauna

Zur Galerie DIY: Rostocker baut Wohnmobil zur Sauna um

Mit Do-it-yourself-Projekten kennt sich Carlos Kirchner aus: Zuletzt hat er einen Kleinbus zum Tiny House umgebaut. Aktuell teilt er sich die wenigen Quadratmeter mit seiner Freundin – an der Küste von Portugal. Dort macht der Rostocker gerade ein Auslandssemester. Während er die Sonne Südeuropas auskostet, bringt seine „Schweißperle“ in der Heimat andere ins Schwitzen. „Ich will die Freude am Saunieren mit anderen teilen.“ Deshalb vermietet er den Camper.

Online auf www.schweißperle.de können sich Interessenten Wunschtermine reservieren. Die Preise beginnen ab 125 Euro für einen Werktag, für ein komplettes Wochenende (Freitag bis Sonntag) sind 250 Euro fällig. Mieter können den Wohnmobil-Anhänger entweder selbst abholen oder sich im Umkreis von zehn Kilometern rings um Rostock kostenlos liefern lassen. Carlos Kirchner hat Freunde als Sauna-Kuriere angeheuert, die den Job vorerst für ihn übernehmen.

Gegen eine Pauschale nehmen die auch weitere Reisen auf sich. „Die Sauna war schon bis nach Rügen unterwegs“, sagt der Kleinunternehmer. Nur für eines muss die Kundschaft selbst sorgen: Abkühlung. Denn eine Dusche gibt es in der „Schweißperle nicht“. Dafür lässt sie sich bequem an Mecklenburg-Vorpommerns schönsten Tauchbecken parken: der Ostsee, der Müritz oder der Warnow zum Beispiel. Wer das heimische Bad vorzieht, stellt den Camper einfach vor der eigenen Haustür ab.

Heiß aufs Kollektive Schwitzen

Das kollektive Schwitzen ist beliebt. Laut Deutschem Saunabund nehmen bundesweit gut 30 Millionen Menschen regelmäßig ein Saunabad. Mit schnöder Holzkabine und Latschenkieferaufguss geben sich viele Saunagänger nicht mehr zufrieden. Neben Entspannung für Körper, Seele und Geist suchen sie das besondere Erlebnis. Das bieten Sandra und Ronald Kley. Das Paar aus Rostock nimmt Frostbeulen buchstäblich in den „Schwitzkasten“: So heißt ihr Sauna-Floß, mit dem Wellnessfans über die Warnow schippern und den Wasserblick auf die Silhouette der Hansestadt genießen können.

Sandra und Ronald Kley betreiben die Flusssauna „Schwitzkasten“. Quelle: Ove Arscholl

Wer sich lieber an Land einheizen lassen möchte, lässt sich von Enrico Dinse und Tom Goedicke das „Schwitzfass“ liefern. Mit der mobilen Holzfass-Sauna sind sie hauptsächlich in der Region Rostock unterwegs. Dabei machen sie auch ausgefallene Locations möglich und lassen sich selbst von Sand nicht ausbremsen: Auf Wunsch ziehen sie ihr Mobil mit einem Traktor an den Strand von Warnemünde.

Tom Goedicke vermietet sein Saunafass auf Rädern. Quelle: Ove Arscholl

Auch waschechte Insulaner sind heiß aufs Saunieren. Kein Problem: Auf Rügen vermietet Christian König eine mobile Fasssauna, auf Usedom wird ein ähnlicher Anhänger in Karlshagen angeboten. An Kundschaft dürfte es nicht mangeln: Immer mehr Menschen möchten nach Feierabend Stress abbauen und zugleich etwas für ihre Gesundheit tun. Mecklenburg-Vorpommerns kuriose Saunen versprechen ihnen Entspannung pur und heiße Stunden, selbst an kalten Herbsttagen.

Von Antje Bernstein