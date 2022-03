Rostock

Thomas Langhoff (46) ist vorbereitet. „Wir können sofort loslegen“, sagt der DRK-Helfer und Herrscher über zwei Feldküchen in einem Zelt am Hinterausgang der Rostocker Hansemesse. Erst einmal gäbe es Kartoffelsuppe. 150 Konserven in Gastronomiegröße hat ein Lieferant vorbeigebracht.

Dabei soll es nicht bleiben: „Nach ein, zwei Tagen Vorbereitung könnten wir auch richtig kochen“, sagt Langhoff, der hauptberuflich beim DRK-Behindertenfahrdienst arbeitet und nebenbei eine Ausbildung zum „Feldkoch“ absolviert hat. In der Notküche wird rund um die Uhr gearbeitet, sieben Tagen die Woche im Schichtsystem.

Thomas Langhoff und Beate Alban vom DRK Rostock sind vorbereitet, um für bis zu 1000 Menschen zu kochen. Quelle: Gerald Kleine Wördemann

Noch ist niemand da, der sich über einen Teller Kartoffelsuppe von Langhoff und seiner Mitköchin Beate Alban (47) freuen könnte. Bis zu 1000 Flüchtlinge aus der Ukraine sollen hier vorübergehend untergebracht und versorgt werden. Um für den erwarteten Ansturm vorbereitet zu seien, bauen Mitglieder der Berufsfeuerwehr und von freiwilligen Feuerwehren die Messehalle am Wochenende zu einem Übergangsheim um.

„Es ist eine Notunterkunft“, betont Feuerwehr-Einsatzleiter Markus Paschen. In der Halle stünden sehr viele Betten auf dem Boden nebeneinander. Rückzugsmöglichkeiten seien eher nicht vorhanden. Es gebe eine größere Zahl mobiler Toilettenhäuschen aus Beständen des Katastrophenschutzes von Stadt und Land. Niemand soll hier längere Zeit leben müssen, die Halle ist nur eine Reserve.

Wie es hinter den grauen Stahltüren aussieht, soll die Öffentlichkeit nicht zu sehen bekommen. Der zuständige Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) lehnt es ab, dass Pressevertreter die leere Halle betreten. „Da drin sieht es nicht schön aus“, sagt er zur Begründung. Sollten sich die Bilder verbreiten, könnten diese missverstanden oder missbräuchlich verwendet werden, glaubt er. Das Medienverbot werde auch dann weiter gelten, wenn die ersten Bewohner einziehen. „Wir wollen nicht, dass die Menschen in ihrer Not vorgeführt werden“, erklärt Bockhahn.

Fahrzeuge parken vor der Notunterkunft für Ukraineflüchtlinge in der Rostocker Hansemesse. In dem weißen Zelt rechts ist eine mobile Küche untergebracht. Quelle: Gerald Kleine Wördemann

Die in der Halle arbeitenden Feuerwehrleute kommen zum Rauchen nach draußen oder um sich am DRK-Zelt einen Kaffee zu holen. Ein Mann mit gelbem Ukraine-T-Shirt steht abseits und telefoniert auf Englisch. Später erzählt das Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Warnemünde, dass er mehrere Freunde in der Ukraine habe.

„Ich arbeite als Seemann, da haben wir uns kennengelernt“, sagt er. Er sei mehrmals zu Besuch bei ihnen gewesen. Jetzt mache er sich natürlich Sorgen. Noch gehe es seinen Freunden gut. Sie leben in Saporischschja, der Stadt mit dem Atomkraftwerk, das von Russen beschossen wurde. Dann ist die Raucherpause vorbei und der Feuerwehrmann muss zurück in die Halle.

Knapp zwei Prozent der Flüchtlinge in Deutschland kommen nach MV

Zunächst sollen in Rostock ankommende Flüchtende in den vorhandenen Gemeinschaftsunterkünften, in bereitgestellten Privatwohnungen und im Elbotel in Marienehe untergebracht werden. Das Haus mit 200 Betten wurde dafür komplett von der Stadt angemietet. Die Bürgerschaft beschloss vergangene Woche ein Budget von 500 000 Euro für Unterbringung und Versorgung.

Wie viele Flüchtlinge nach Rostock kommen werden, ist offen. Tobias Blömer, der einen Hilfskonvoi an die Grenze organisierte, wusste am Sonntag noch nicht, ob am er Tag drauf mit zwei oder 350 Flüchtlingen nach Rostock zurückkommt. Die offizielle Verteilung durch das Bundesamt für Migration ist noch nicht angelaufen. Verteilt wird nach dem Königsteiner Schlüssel, demnach kämen 1,98 Prozent der nach Deutschland geflüchteten Flüchtlinge nach MV.

Rostocker bieten freie Couch als Schlafplatz an

Offiziell waren bis Samstagnachmittag laut Bundespolizei erst knapp 30 000 eingereist – in ganz Deutschland. Die Behörden gehen aber von deutlich höheren Zahlen aus, weil viele Geflüchtete bei Freunden und Verwandten untergekommen sind und sich noch nicht angemeldet haben.

Bei der Initiative „Rostock hilft“ liegen Meldungen über 335 private Quartiere vor, die ihre Besitzer eingereisten Ukrainern überlassen würden. „Der größte Teil sind einzelne Zimmer. Manche bieten auch einfach nur eine freie Couch an“, sagt Florian Fröhlich von „Rostock hilft“. Es seien aber auch 37 Ferienwohnungen und vier Hotels dabei.

Fröhlich wirft der Stadtverwaltung vor, schon vor dem Überfall auf die Ukraine die Unterbringung von Geflüchteten vernachlässigt zu haben. „Die Gemeinschaftsunterkünfte sind voll“, sagt Fröhlich. Unter anderem aus Afghanistan seien viele Asylbewerber eingereist. Außerdem müssten viele sehr lange in den Übergangsheimen bleiben, weil sie trotz jahrelanger Suche keine Wohnung finden. Die Stadt habe es versäumt, für mehr Wohnraum so zu sorgen.

