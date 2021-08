Rostock

Vor einer Aufnahme „Zehntausender“ Afghanen in Deutschland hat Prof. Jörg Meuthen, Bundessprecher der Alternative für Deutschland (AfD), am Dienstag beim OZ-Leser-Talk in Rostock gewarnt. „Wir können nicht die Probleme der ganzen Welt lösen“, sagt er. Bei der aktuell diskutierten Aufnahme von Ortskräften, die der Bundeswehr im Einsatz unterstützen, müsse man „sauber unterscheiden“, so Meuthen.

Er stellte sich in Rostock den Fragen von OZ-Chefredakteur Andreas Ebel und seiner Stellvertreterin Carla Quick – vor wegen Corona-Hygieneregeln einer handverlesenen Anzahl von Gästen. übertragen im Live-Stream.

„Moralische Pflicht, Ortskräfte aufzunehmen“

„Wir müssen jeden Einzelfall prüfen“, sagt Meuthen zu den afghanischen Flüchtlingen, die jetzt nach der Krise am Hindukusch Richtung Europa streben. Er habe Sorge, dass unter den Flüchtlingen „Schläfer“ seien, die sich später als Terroristen entpuppen. Fürchte, dass die Taliban mit zurückgelassenen Waffen der US-Streitkräfte Schlimmes anrichten könnten. „Zu befürchten ist, dass es größere Flüchtlingsbewegungen gibt“, so Meuthen. Bei den Ortskräften allerdings sehe er eine „moralische Pflicht, die Menschen aufzunehmen“.

Nach Armin Laschet (CDU), Robert Habeck (Grüne), Dietmar Bartsch (Linke) und Christian Lindner (FDP) ist Meuthen der fünfte Spitzenpolitiker aus der Bundespolitik beim OZ-Talk. Die Stimmung im Saal ist gespalten, wie an Fragen und Statements zu hören ist.

Fragen zu Steuern oder der Rente

Hans-Erich Meier will wissen, wann die AfD endlich an Regierungen beteiligt sein könnte. „Schwere Frage“, so Meuthen. „Ich sehe die Chancen nicht sehr hoch.“ Ein „Kartell der Altparteien“ wolle den Markt lieber unter sich aufteilen. Wie die Rente sichern? Es gebe „kein Allheilmittel“, so Meuthen. Auf Dauer müsse mehr Steuergeld ins System.

Rudolf Kerl, AfD-Mitglied, aus Greifswald, kritisiert die Zerstrittenheit der Partei in MV – mit Affären und Parteiausschlüssen. Daran sei maßgeblich AfD-Landessprecher Leif-Erich Holm schuld. Meuthen will dazu nichts sagen: „Das ist hier keine Parteiversammlung.“

Meuthen: Respekt für Geimpfte und Ungeimpfte

Als eine Frau ihre Sorge über eine Spaltung der Gesellschaft durch die scharfen Corona-Regeln und eine mögliche Ausgrenzung von Ungeimpften erklärt, hakt Meuthen dagegen sofort ein. „Im Moment ist es kaum zu ertragen.“ Der AfD-Chef erklärt: „Das was die Regierung da macht, ist eine Spaltung der Gesellschaft.“ Die Kommunikation gegenüber den Menschen müsse verbessert werden. „Ich möchte in einer Gesellschaft leben, in der die Nichtgeimpften die Geimpften respektieren – und umgekehrt.“ Die Impfstoffe hätten derzeit nur eine Notfallzulassung. Daher müsse jeder selbst für sich entscheiden können, ob er sich darauf einlässt oder nicht.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie sollte Deutschland wie Dänemark alles öffnen, schlägt der AfD-Mann vor. Er setze auf die Eigenverantwortung der Menschen. Hohe Inzidenzzahlen seien „kein Weltuntergang“.

Viele Themen bringt der Abend. Muss es neue Steuern geben? Er sei dagegen, so Meuthen. Wichtig sei, den Mittelstand zu stärken. Die AfD sei lediglich für die Einführung einer Digitalsteuer.

AfD für Digitalsteuer

Wie aber dann der Staat die wachsenden Aufgaben finanzieren soll – Meuthen macht auch auf Nachfrage einen geschickten Bogen um die Frage. Allerdings spricht er sich dafür aus, Ausgaben zu senken, zum Beispiel für Asylbewerber oder Subventionen für E-Autos.

Ansonsten Altbekanntes: Kritik an mutmaßlichen Fehlern der Regierungen der „Altparteien“ – in Wirtschaft oder Bildung. Wie er es aber anders machen würde – Meuthen sagt er nicht wirklich. Den Mindestlohn halte er in der aktuellen Höhe für angebracht. „Das richtet keinen Schaden an.“ Bei 13 Euro oder mehr könne dies aber in manchen Berufen gar nicht erwirtschaftet werden. Das werde die Arbeitslosigkeit erhöhen, so Meuthen.

Gibt es eine Alternative zum Euro als Währung?, fragt Frank Gesche. „Na, klar“, reagiert der AfD-Mann. Die europäische Währung werde seit 2008 nur künstlich am Leben gehalten, könne auf Dauer nicht funktionieren. Mit einigen nordeuropäischen Ländern könne er sich eine gemeinsame Währung vorstellen, da diese ein ähnliches Finanzverständnis hätten.

AfD-Zoff: Das muss die Demokratie aushalten

Auch um den Zoff in der AfD geht es. Meuthen räumt ein, dass seine Partei aufgrund interner Streitigkeiten oft keine gute Figur mache. Das müsse man „aushalten“. Es sei normal für eine noch junge Partei, dass Positionen auch mal aufeinanderprallten. Aber: „Ich bedauere, dass ich viel zu viel in der Feuerlöscher-Funktion bin.“ Er würde sich lieber um Inhalte kümmern. Es gebe einige Störer. „Die reißen mit dem Allerwertesten wieder ein, was viele andere mühevoll aufgebaut haben.“

Klar cancelt Meuthen seinen parteiinternen Widersacher Björn Höcke ab. Der sei nur „reiner Regionalpolitiker“, er dagegen zentrale Figur in der Programmarbeit und an der Spitze an der Partei.

„Vater in der Nazi-Partei“: Was sein Sohn hören muss

Das politische Geschäft habe auch viele Nachteile für ihn und seine Familie, räumt Meuthen ein. Sein Sohn, ein Fünftklässler, habe erleben müssen, dass ein anderes Kind nicht mit ihm spielen wollte, „weil sein Vater ein einer Nazi-Partei“ sei. „Das tut weh“, so Meuthen. Er habe seinem Sohn sagen müssen: „Es gibt noch andere zum Spielen.“

Die AfD spreche sich auch für mehr dierekte Demokratie, Volksabstimmungen wie in der Schweiz aus. Droht dann nicht Streit? Meuthen verneint. „Den Schweizern geht es besser, weil sie selbst darüber entscheiden können, was sie wollen oder nicht.“

Von Frank Pubantz