Rostock

Lust auf Naturseifen herstellen, Makramees knüpfen oder Floral Hoops binden? Dann auf zu Lu und Lis! Die beiden jungen Frauen bieten alles an, was mit Kreativität, Nachhaltigkeit und Selbermachen zu tun hat. In ihren Workshops können Interessenten zusammen mit den beiden nach Herzenslust basteln. Lu und Lis, das sind Lucia Weiberg und Elisa Peters – zwei Frauen, die es lieben, sich kreativ auszutoben. Ihre Ideen und den Spaß am Handwerk wollen sie weitergeben.

Bevor Corona kommt, machen sich Lu und Lis selbstständig

Kurz bevor die Corona-Welle auch Deutschland erfasst, entscheiden sich die bastelpassionierten Frauen für die Selbstständigkeit. Sie lernten sich auf einem Makramee-Kurs kennen, den Lucia damals noch allein angeboten hatte. „Ich war dort mit einer Freundin und wollte wissen, wie diese Knüpftechnik funktioniert“, erinnert sich die 25-jährige Elisa. „Und später hatte ich eine Nachricht von Lucia in meinem Instagram-Postfach mit der Frage: ‚Was machst du eigentlich gerade beruflich? Hast du nicht Lust, auch Kurse anzubieten?‘“ Lucia hatte zu dem Zeitpunkt bereits gesehen, dass Elisa begeistert Handlettering macht. Handlettering ist die Kunst, Buchstaben und Schriftzüge zu zeichnen. Das Hobby liegt ihr sehr, Elisa ist gelernte Mediengestalterin.

Und so starten Lucia und Elisa denn auch voller Motivation und Tatendrang durch. Sie kündigen ihre Jobs, setzen eine Website für ihr Start-up und einen Account bei Instagram auf, planen die ersten Workshops zu den Themen Makramee und Handlettering und vieles mehr. Ende März 2020 dann plötzlich die große Ernüchterung: das Corona-Virus breitet sich aus und eine lähmende Pandemie legt sich über bereits geschmiedete Pläne und Träume. Die Kursbuchungen bleiben aus. Workshops müssen abgesagt werden.

Die heute 30-jährige Lucia, die schon ein Jahr zuvor mit Kreativ-Kursen nebenberuflich ihr Geld verdiente, rettet sich in ihren alten Job an der Universität Rostock. Elisa hingegen fokussiert sich wieder auf die Fotografie – Kinder-, Familien- und Hochzeitsshootings –, übernimmt Grafikjobs und hilft im elterlichen Betrieb aus. So kann sie sich über Wasser halten, erklärt Elisa, die sich viele ihrer Inspirationen bei Pinterest und Instagram holt.

Die Nerven liegen blank: Die Onlinekurse werfen zu wenig Geld ab

Dieses Nicht-wissen-wie-es-weitergeht hat die Jungunternehmerinnen viele Nerven gekostet. Aber dann ein Lichtblick: Im August 2020 ergattern sie ihren ersten großen Job, einen Junggesellinnenabschied. Zum damaligen Zeitpunkt werden Trockenblumenkränze gerade gehypt. Die Materialien gibt es zu der Zeit nur bei Großhändlern. Glück für das Frauen-Duo. Sie veranstalten ihren Do-it-yourself-Workshop im Warnemünder Hostel „Dock Inn“. „Damals brauchten wir für die ersten Kurse keine Miete zu zahlen, das half uns enorm“, sagt Lucia.

Außerdem geben sie weiter Onlinekurse und versuchen so, durch die Pandemie zu kommen. Aber auch das sei nichts Richtiges gewesen. „Uns hat das alles nur noch genervt, immer aus dem Homeoffice zu arbeiten. Wir wollten unter Menschen sein und ihnen eine kreative Auszeit bieten“, erklärt Lucia weiter. Zu der Zeit ist es eigentlich nur ein Nebenverdienst, wie die beiden heute bilanzieren. Zumal die Materialkosten hoch sind. Und trotz aller Widrigkeiten: Lucia und Elisa wollen nicht aufgeben. Sie entwickeln weitere Ideen. Workshops etwa zu den Themen, wie ich meine eigene Naturkosmetik herstelle, wie ich ein Stirnband stricke oder Wandbilder und Kissenhüllen besticke. „Es soll immer etwas Besonderes sein, ein Stück, das man sich selbst gerne zu Hause hinstellt oder hinhängt“, sagt Lucia.

Neue Ideen sind entstanden: Lu und Lis bieten Schmink-Workshops an

Wohlfühlen sollen sich die Teilnehmer auch schon beim Workshop, das ist den beiden ein Anliegen. So reichen Lucia und Elisa kleine Snacks und Getränke, während alle in die kreative Welt eintauchen. In der persönlichen Atmosphäre lässt es sich leichter kennenlernen, die Teilnehmerinnen öffnen sich und sprechen auch mal über private Dinge ihres Lebens. „Wir möchten ein Come-together schaffen, bei dem sich unbekannte Menschen anfreunden und eine kreative Auszeit nehmen und vielleicht sogar ein neues Hobby für sich entdecken“, sagt Elisa, die auch mehr Männer für die Kreativ-Workshops begeistern möchte. Bei einem Firmenevent gab es mal einen Mann, erinnert sich Elisa, der so perfekt die Knüpftechnik des Makramee beherrschte, dass ihr diese Fertigkeit bis heute im Kopf ist. „Wir brauchen mehr davon. Mein Opa hat früher auch geknüpft, als er zur See gefahren ist“, verrät Elisa. Die Kreativität ist ihr also in die Wiege gelegt. Nebenbei arbeitet sie heute in einem Modegeschäft. Auch da kann sie ideenreich sein und persönlich auf die Kunden abgestimmte Outfits zusammenstellen.

Ob Junggesellinnenabschiede, Kindergeburtstage oder Firmenevents. All diese Veranstaltungen können bei den Kreativmädels gebucht werden. Besonders Kinder seien sehr dankbare Teilnehmer, sagen sie. Einmal hätten die Kleinen sich mit einem Ständchen bedankt. Da kullern einem doch schon mal schnell die Tränen, gibt die gebürtige Rostockerin Elisa zu, die einmal im Monat auch Workshops an der Fachhochschule Güstrow gibt.

In einem Atelier im Rostocker Bahnhofsviertel können sie kreativ werden

Benötigen Elisa und Lucia mal selbst Unterstützung, holen sie sich die von anderen aus der Kreativbranche. „Es ist schöner, wenn man Sachen mit Leidenschaft macht und sich damit bestens auskennt. Wir möchten solchen Profi-Bastlern gerne die Chance geben, ihre Begeisterung für das Hobby auch mit anderen zu teilen“, sagt Elisa, die schon seitdem sie acht Jahre alt ist, alles fotografiert, was ihr vor die Linse kommt.

Um diese ganze Energie entfalten zu können, braucht es lichtdurchflutete Räumlichkeiten. Die haben die zwei in einem Atelier im Rostocker Bahnhofsviertel gefunden. Im vorderen Teil finden die Bastelkurse statt, im hinteren Teil befindet sich das Lager. „Wir haben rund anderthalb Jahre danach gesucht.“ Ein kleiner Traum sei hier in Erfüllung gegangen. Jetzt müssen sie nicht mehr in ihren Kellern nachschauen, ob sie noch genügend Material haben oder nicht, erzählt Elisa lachend. Den Raum haben sie sogar schon für Geburtstage vermietet. „Aber nur an Leute, die es ruhig angehen lassen. Ausschweifende Partys sind hier nämlich nicht gestattet. „Schließlich wollen wir es uns nicht mit unseren Nachbarn verscherzen. Es ist ja nun mal ein Wohnhaus – und kein Gewerbekomplex.“

Nächste Pläne sind geschmiedet: ein Art-Open-Air in Rostock

Auch mit der OZ gehen sie künftig eine Kooperation ein. Am 11. Mai geben sie den ersten Makramee-Windlichter-Kurs. Für OZ-Abonnenten kostet der Kurs statt 39 Euro nur 29 Euro. „Wir freuen uns schon sehr drauf“, erzählt Lucia hoffnungsvoll.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Wunsch steht allerdings noch auf ihrer persönlichen To-Do-Liste. Die beiden Jungunternehmerinnen wollen ein Art-Open-Air am Stadthafen über zwei Tage hinweg mit vielen Kreativen aus dem Land auf die Beine stellen. Lu and Lis böten dann die Kreativworkshops an. Nebenher spielen Künstler und Bands kleine Konzerte, regionale Foodanbieter servieren Schmackhaftes. „Das wäre echt toll. Da steckt viel Organisation dahinter, das alles zu planen.“ Aber das macht den beiden Frauen nichts aus, sie haben die Corona-Pandemie überstanden und sind frohen Mutes, auch das zu schaffen. Mit viel Kreativität und Durchhaltevermögen.

Von Luisa Schröder