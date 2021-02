Rostock

Dem hippen Berliner Bezirk Mitte hat Anna-Lena Rabbel, Leni, wie sie von Freunden und Familie genannt wird, seit gut einem Jahr den Rücken gekehrt. Das Ein-Zimmer-Appartement in der Hauptstadt ist gekündigt. Sie wohnt wieder zu Hause in Warnemünde. Hier ist der Lockdown etwas erträglicher, wie das international gefragte Model erzählt. Nach Hause ist sie nicht allein gekommen, sie hat Max im Schlepptau. „Das ist das Gute an Corona, wir haben viel Zeit füreinander, um uns intensiv kennenzulernen“, erzählt die Frischverliebte freudestrahlend. „Luxus!“

Quelle: Leni Rabbel

In der Pandemie spielen sie Gemeinschaftsspiele, gehen spazieren. Es sei wunderbar, wenigstens rausgehen zu können, schwärmt die 24-Jährige. „Wir haben hier den Strand vor der Tür. Hier ist alles besser als in Berlin, da war es sehr erdrückend“, meint Leni. In der Corona-Krise und durch Freund Max hat sie den Sport für sich entdeckt. „Eigentlich bin ich ein totaler Sportmuffel. Aber Max zwingt mich immer.“ Gutes Essen kommt dennoch nicht zu kurz: „Ich bin nicht wirklich die Köchin oder Hausfrau, das überlasse ich gerne Max. Er macht das super. Meist gibt es etwas Asiatisches wie Curry.“

Paar entwirft eigene Modekollektion

Das Paar will eine gemeinsame Modekollektion auf den Markt zu bringen. Dafür holen sie sich Unterstützung von einer Berliner Designerin. „Wir haben so viele Ideen im Kopf, und sie bringt diese dann zu Papier und zeichnet die Entwürfe.“ Es wird ökologische Mode für Frauen sein – aus Meeresmüll, recyceltem Nylon. „Wenn man noch mehr Kleidungstücke in Umlauf bringt, sollte es wenigstens nachhaltig sein“, sagte die 24-Jährige, die hofft, mit der Kollektion spätestens im Sommer durchstarten zu können. Das Start-up finanziert das Paar erst einmal aus Ersparnissen. „Künftig versuchen wir Investoren zu finden“, erklärt Lehramtsstudent Max.

Neben der eigenen Modelkarriere und der Modekollektion verfolgt Leni zielstrebig ihr Studium. Publizistik und Politik. „Ich möchte Ende März mit meiner Bachelorarbeit durch sein“, erzählt die gebürtige Rostockerin, die schon eine Kolumne für die OSTSEE-ZEITUNG schrieb. Sie ist froh, fast ihr ganzes Studium in Präsenz verbracht zu haben. „Wenn ich jetzt mit dem Studium angefangen hätte, das könnte ich mir gar nicht vorstellen. Wie soll man digital Freundschaften knüpfen?“ Es sei schon schwierig genug gewesen, weil die Bibliotheken geschlossen hätten.

Weiterhin Model-Aufträge

Und wie war das Jahr des Lockdowns mit Blick auf Shootings? „Da bin ich total privilegiert. Ich kann weiterarbeiten“. Die Bestimmungen besagen, dass vor jedem Shooting Schnelltests durchgeführt werden müssen, Abstand gehalten und Maske getragen wird. Lediglich für das Foto darf die Rostockerin die Maske abnehmen. Zwei bis dreimal im Monat fährt sie für ihre Aufträge quer durch die Republik. Marken und Namen wie Joop, Vogue, Fielmann und Bogner gehören zu ihren Auftraggebern. Dafür durch die Welt jetten, würde sie jetzt nicht, erklärt sie noch. Schließlich ist es doch zu Hause am schönsten. Okay, vielleicht auch manchmal ein wenig chaotisch, wie Leni verrät. Sie lebt mit ihrer Patchwork-Familie zusammen, fünf Geschwister zählen dazu. „Wir haben ein großes Haus, da kann man sich auch schon mal gut aus dem Weg gehen“, sagt das 1,80 Meter große Model.

Von Nina Burmeister