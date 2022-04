Was verdienen Menschen in Rostock? Darum dreht sich eine Serie der OSTSEE-ZEITUNG: Heute geht es um die Stadtentsorgung Rostock. Dort bekommen Kraftfahrer der Müllabfuhr und Mitarbeiter der Straßenreinigung bis zu 35 500 Euro im Jahr. Welche Jobs es noch gibt und was sie einbringen im Überblick.