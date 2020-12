Rostock

Cocktails, Smoothies oder Kaffee schlürfen und dabei der Umwelt etwas Gutes tun – das dürfte nicht nur Naturfreunden schmecken. Zwei Rostocker Jungs machen’s möglich. Hannes Subklew (36) und Philipp Stein (35) haben das Start-up Rohalm gegründet. Sie stecken das, was auf vielen Hausdächern an der Ostsee-Küste liegt, ins Glas: Die Jungunternehmer stellen Trinkhalme aus Schilf her. Mit den Röhrchen sollen Barkeeper künftig Gästen Drinks servieren, Hotels ihre Buffets bestücken und Souvenir-Shops Urlauber verzücken.

„Es war buchstäblich eine Schnapsidee: Wir saßen in der Bar, haben Longdrinks mit Kupferhalmen getrunken und dachten sofort: Boah, ist das eklig“, erinnert sich Hannes Subklew und lacht. Er und sein Kompagnon wollen es besser machen und ein Trinkröhrchen auf den Markt bringen, das umweltfreundlich, wiederverwendbar und dabei geschmacksneutral ist. „Wir sind die Ersten, die Reet-Trinkhalme auf dem deutschen Markt anbieten.“

Den passenden Rohstoff dafür finden die Start-up-Gründer quasi vor der Haustür. „Wir wollten auf dem Darß Schilf ernten. Leider ist das zu dünn und brüchig, um Trinkhalme daraus zu machen“, erklärt Hannes Subklew. Dachdecker geben ihnen den Tipp für die passende Schilfquelle: die Türkei. Dort haben die Mecklenburger etliche mit der Sichel geerntete Rohrmieten geordert. „Wir verwenden das, was Dachdecker nicht gebrauchen können: den untersten Teil vom Schilf. Das Containerschiff mit der nächsten Lieferung ist gerade in Hamburg eingelaufen“, sagt Hannes Subklew.

Bevor Heiß- und Kaltgetränke durch das Reet fließen können, geht es in die Behindertenwerkstätten. Dort wird das lange Schilf zu Röhrchen in vier verschiedenen Längen geschnitten. Damit man daraus trinken kann, ohne sich einen Splitter einzureißen, werden die Enden entgratet. Anschließend wird ihr Inneres thermisch behandelt, so dass jeder Schluck aus ihnen eine saubere Sache ist.

Vom Möbelverkäufer zum Trinkhalm-Hersteller

Das Reet, das an Mecklenburg-Vorpommerns Ostseeküste wächst, ist zu dünn, um daraus Trinkhalme zu machen. Deshalb importieren Hannes Subklew und Philipp Stein das Rohmaterial aus der Türkei. Dort wird das Schilf geerntet, was auch hierzulande auf vielen Hausdächern landet. Quelle: privat

Hundert Prozent Natur, null Prozent Plastik – mit der Formel treffen Subklew und Stein den Zeitgeist. Immer mehr Verbraucher greifen zu nachhaltigen Produkten. Der Zero-Waste-Lifestyle wird beliebter. Und durch die Corona-Krise hat der Trend einen weiteren Schub bekommen. Zudem hat die EU Wegwerfartikel aus Kunststoff, wie Wattestäbchen und Trinkhalme, ab Juni 2021 verboten. Von all dem könnte das Rostocker Start-up profitieren.

Erfolgversprechend ist auch die Erfahrung, die Philipp Stein und Hannes Subklew in ihr eigenes Unternehmen mitbringen: Bevor sie zu Beginn des Jahres Rohalm gründeten, waren beide als Vertriebler tätig. Damals machten sie bundesweit Kunden Möbel, Bürobedarf und Autowaschanlagen schmackhaft, nun wollen sie mit Strohhalmen überzeugen. Dass das klappt, davon sind sie überzeugt. Schließlich kann ihr Produkt viele Vorteile vorweisen: Die Schilf-Trinkhalme sind formstabil, können bis zu hundert Mal wiederverwendet werden, sind spülmaschinengeeignet und – wenn mal nicht mehr zu gebrauchen – zu hundert Prozent biologisch abbaubar, versprechen die Rohalm-Chefs.

Wunschtext auf Bestellung

Die Reet-Trinkhalme sind auch mit Wunsch-Gravur zu haben. Außerdem werden sie in vier verschiedenen Längen angeboten. Quelle: Ove Arscholl

Die Qualität hat ihren Preis: 90 Cent muss der Endverbraucher für einen der innovativen Trinkhalme hinlegen – für ein konventionelles Plastikröhrchen ist nur ein Bruchteil des Betrags nötig. „Wir müssen dahin kommen, dass die Leute Strohhalme nicht mehr als Wegwerf-Artikel wahrnehmen“, sagt Philipp Stein. Deshalb werten die Rohalm-Chefs ihre Halme zusätzlich auf: Je nach Kundenwunsch graviert ein Laserdrucker Firmenname, Liebesbotschaft oder individuelle Urlaubsgrüße ins Schilf ein. „Die Nachfrage ist groß“, sagt Hannes Subklew. Der Abverkauf an Hoteliers, Gastronomen und Laden-Betreiber hat gerade erst begonnen, im Rohalm-Online-Shop können aber auch Privatleute bereits seit längerem Bestellungen aufgeben.

Mit dem Markt an der Ostsee wollen sich Philipp Stein und Hannes Subklew nicht begnügen. „Wir wollen im nächsten und übernächsten Jahr deutschland- und europaweit einen Vertrieb für unsere Strohhalme aufbauen. Dafür suchen wir noch Investoren.“ Gelingt ihnen das, könnten künftig international Cocktails und Kaffees durch nachhaltige Röhrchen „made in Mecklenburg“ fließen.

Die Trinkhalme sind ein reines Naturprodukt. Auch die Verpackung kommt umweltfreundlich daher. Quelle: Ove Arscholl

Aus für Plastik-Strohhalme Trinkhalme, Rührstäbchen für den Kaffee, Einweg-Geschirr aus konventionellem Plastik und aus "Bioplastik" sowie To-go-Becher und Einweg-Behälter aus Styropor sollen verboten werden. Das hat das Bundeskabinett beschlossen. Nach dem Bundestag hat am 6. November auch der Bundesrat zugestimmt. Die Wegwerf-Produkte, zu denen auch Plastik-Trinkhalme zählen, Dürfen ab Sommer 2021 nicht mehr verkauft werden.

Von Antje Bernstein