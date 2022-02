Stoffe, Knöpfe, Schnittmuster – die Regale in „Miras“ Nähladen in Rostocks KTV waren immer gut und bunt gefüllt. Doch nach 13 Jahren hat Inhaberin Mirella Wehmer nun einen Räumungsverkauf gestartet. Nach 13 Jahren macht sie Ende April endgültig zu. Warum der Laden schließt und was die Chefin in der Zukunft plant.