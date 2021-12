Immobilien - Direkt am Wasser: Was die neuen Wohnungen in Rostock-Gehlsdorf kosten – und wie sie aussehen

Mit dem Wohnpark „Gehlsdorfer Nordufer“ wird Rostock um einen Immobilien-Komplex reicher. Direkt am Wasser entstehen Mehrfamilienhäuser, in die neben Wohnungen auch Gewerbe einziehen soll. Kaufen, mieten, wohnen – die OZ sagt, welche Preise Interessenten erwarten und welche Unternehmen sich niederlassen.