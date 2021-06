Fliesen, Türen, Fenster, Holz: Was Bauherren und -firmen brauchen, können sie ab sofort in einem neuen Baustoffhandel bekommen, der am Donnerstag offiziell von Claus Ruhe Madsen eröffnet wurde. Indes entsteht am Altkarlshof ein XL-Lager für Dach- und Dämmmaterial, das Kunden schnellen Service sichern soll.