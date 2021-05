Rostock

Bioprodukte sind gesund, lecker und immer mehr Menschen haben Appetit darauf. Nur leider sind sie oft sehr teuer. Ein Gruppe engagierter Rostocker und Rostockerinnen wollen das ändern. Sie möchten in der Hansestadt einen alternativen Supermarkt eröffnen, in dem Kunden regionales Obst und Gemüse fast zum Einkaufspreis, sprich günstiger als im herkömmlichen Handel, bekommen können: „MiLa“ – Rostocks ersten Mitgliederladen.

„Bei uns läuft vieles anders als im herkömmlichen Supermarkt“, sagt Sebastian Bader. Er gehört zur 15-köpfigen Projektgruppe, die den Shop plant. Das Konzept von „MiLa“: Der Laden zielt nicht auf Gewinne, sondern auf Gemeinschaft ab. Es gilt das Solidaritätsprinzip. Alle Mitglieder zahlen einen monatlichen Beitrag von 18 Euro und finanzieren damit die laufende Kosten, die im Geschäft anfallen. Der Vorteil: Es gibt Planungssicherheit, die Löhne der Angestellten sind sicher, die Ladenmiete gedeckt.

Im Gegenzug können die Mitglieder nahezu zum Einkaufspreis shoppen. Das heißt, Lebensmittel und Non-Food-Artikel des täglichen Bedarfs bekommen sie ohne großen Aufschlag, den herkömmliche Bio- und Supermärkte verlangen. Bei Überschüssen werden die Mitarbeitergehälter erhöht oder die Mitgliedsbeiträge gesenkt. Weiterer Pluspunkt: Mitglieder haben Mitspracherecht beim Sortiment. Über Wunschartikel wird in großer Runde abgestimmt. Die Mehrheit entscheidet, was es ins Regal schafft und was nicht.

Erste Wahl: Regional

„Unser Fokus liegt ganz klar auf regionalen, saisonalen Produkten. Wir wollen so nachhaltig und ökologisch wie nur möglich sein“, betont Sebastian Bader. Zum Start werden daher vor allem Erzeugnisse von den Feldern und Bauernhöfen aus Mecklenburg-Vorpommern angeboten. Kurze Transportwege – so wollen die Initiatoren die Umwelt schützen und zugleich Biolandwirte in ihrer Heimat unterstützen.

Das „MiLa“-Sortiment soll aber stetig wachsen. Langfristig sollen Kunden auch Waschmittel oder Shampoo kaufen können – bevorzugt fair produziert, versteht sich. „Langfristig soll der Laden ein Vollsortimenter werden“, erklärt Bader.

Vorbild Dresden

Für Rostock ist das Einkaufskonzept neu. In vielen deutschen Großstädten haben sich Mitgliederläden dagegen bereits erfolgreich am Markt platziert. In Dresden etwa hat eine Verbrauchergemeinschaft gleich sieben solcher Shops eröffnet. Deren Betreiber waren es auch, die Sebastian Bader und seine Mitstreiter überhaupt erst auf die Idee zu „MiLa“ brachten. Als die Sachsen das Konzept im Rostocker Diskussionskreis „Salon a rebours“ vorstellten, war das Publikum begeistert.

Spätestens im September soll „MiLa“ eröffnen. Damit das Geschäft starten kann, werden zunächst hundert Mitglieder benötigt, die sich für ein halbes Jahr verpflichten. „Etwa die Hälfte haben wir schon“, sagt Sebastian Bader. Zusätzlich soll eine Crowdfundingaktion auf der Onlineplattform Ecocrowd Geld in die Kasse spülen.

Ladenlokal im Kiez

Seit gut einem Jahr plant die „MiLa“-Projektgruppe, die aktuell am Rostocker Ökohaus angesiedelt ist, den Laden. Was deren Mitglieder verbindet, ist der Wunsch, nachhaltig zu leben und eine Alternative zur Konsumgesellschaft zu schaffen. Die jetzige Truppe ist bunt wie ein Gemüsebeet. Uni-Angestellte engagieren sich dabei genauso wie Biogärtner. „Wir kommen aus unterschiedlichen Berufsfeldern und bringen langjährige Erfahrungen aus der Gründung und Arbeit in der Rostocker Food-Coop ‚Beißwat‘, einer selbstverwalteten Einkaufgemeinschaft für Bioprodukte, mit“, verdeutlicht Antje Mayer.

Das Logo von Rostocks erstem Mitgliederladen "MiLa" Quelle: MiLa

Das Konzept steht, Förderanträge sind gestellt, vom Regionalbeirat wurden finanzielle Mittel für die Startphase bewilligt. Was bislang noch fehlte, war das passende Ladenlokal. Inzwischen hat das „MiLa“-Team eine Immobilie in der KTV ins Auge gefasst. Die befände sich zwar statt in einer 1A-Lage in einer Nebenstraße – das sei aber kein Manko, erklärt Sebastian Bader. „Wir sind nicht auf Laufkundschaft angewiesen.“ Zumal zum Start ohnehin nur Mitglieder shoppen dürfen sollen. Künftig aber soll der Laden offen für alle sein, sagt Bader. Dann wird es ein Zwei-Preis-System geben: Mitglieder zahlen den Einkaufspreis, der alle anderen die biomarktüblichen Preise.

Mehr Infos zu „MiLa“: www.oekohaus-rostock.de

Mitgliederladen sucht Unterstützer Wer Mitglied bei Rostocks erstem Mitgliederladen „MiLa“ werden und sich einbringen möchte, kann sich an das Ökohaus wenden. Unter dessen Dach sitzt die Projektgruppe. Sie ist per Mail an mitgliederladen@oekohaus-rostock.de erreichbar. An diese Adresse können sich auch alle wenden, die weitere Fragen haben. Dann bekommen sie einen Link für eine Online-Info-Veranstaltung zugeschickt. Diese findet am 31. Mai um 20 Uhr statt.

Von Antje Bernstein