Mit dem neuen Radschnellweg zwischen Schlesinger und Satower Straße nimmt Rostock in Sachen umweltfreundliche Mobilität weiter Fahrt auch. Von der Trasse – Teil des künftig gut 24 Kilometer langen Radschnellwegenetzes – verspricht sich der Studierendenrat (Stura) der Uni auch mehr Tempo beim Thema Gleichberechtigung und ein wichtiges Zeichen gegen rechts.

Geht es nach dem Stura, soll der Abschnitt am Südstadt-Campus Else-Hirschberg-Weg genannt werden. Else Hirschberg war die erste Frau, die in der Chemie der Universität Rostock ein Studium absolvierte. 1942 wurde sie aufgrund ihrer jüdischen Identität in Auschwitz von den Nationalsozialisten ermordet.

Erinnerung an ein Verbrechen

„Es ist wichtig, ein Schicksal, dass so eng mit der Universität verwoben ist, in Erinnerung zu halten und einen bislang namenlosen Radschnellweg in direkter Nähe zum heutigen Chemieinstitut zu einem Mahnmal mit Hochschulbezug zu machen“, sagt Fiona Richter, Präsidentin des Stura. „Wir müssen immer wieder an die Verbrechen des Nationalsozialismus erinnern und vor einem neuen Erstarken faschistischer Kräfte warnen.“

Es ist bereits der zweite Anlauf, Else Hirschberg mit einem Namenszug zu würdigen. 2018 hatte der Studierendensausschuss (AStA) angeregt, die Bushaltestelle in der Albert-Einstein-Straße nach der Chemikerin zu benennen. Der Vorschlag scheiterte, weil man in der Verwaltung keinen ausreichend große Regionalbezug sah. Die Station heißt heute Joachim-Jungius-Straße. Die Studierenden hoffen diesmal auf mehr Erfolg. „Es wäre ein trauriges Zeichen, wenn studentische Stimmen wiederholt bei der Benennung von Bauten an einem Hochschulcampus ignoriert werden würden“, sagt Lena Pflugstert, Stellvertretende Vorsitzende des AStA.

Zudem seien Frauen hinsichtlich der Benennung von öffentlichem Raum bundesweit stark unterrepräsentiert. Die Anteil männlicher und weiblicher Straßennamen innerhalb der Stadt Rostock sei nur ein weiteres Beispiel für das Ungleichgewicht. „Die Stadtverwaltung muss beispielhaft vorangehen und sich für eine gleichberechtigte und inklusive Benennungen ihrer öffentlichen Räume einsetzen“, fordert Lola Plachy, Referentin für Nachhaltigkeit und Infrastruktur.

