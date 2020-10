Rostock

Deutschlands größter Ostseehafen setzt auf Wachstum – auch in der Corona-Krise: Rostock könnte schon bald zum neuen Drehkreuz für Deutschlands Automobil-Industrie werden. Nach OZ-Informationen sollen schon ab Mitte 2021 vom Seehafen aus Tausende Neuwagen pro Jahr exportiert werden – unter anderem aus dem neuen Tesla-Werk in Brandenburg.

Entsprechende Pläne bestätigte jetzt die Autolink-Gruppe der OZ. Der Hafenbetreiber Rostock Port hat dafür bereits Millionen investiert.

Drehkreuz für Zentraleuropa

Bisher läuft der Export deutscher Autos größtenteils über Nordsee-Häfen: Bremerhaven, Emden und Cuxhaven teilen sich das Geschäft zu großen Teilen untereinander auf. Doch nun will auch Rostock mitmischen: „Wir planen in Rostock unser erstes RoRo-Terminal in einem deutschen Hafen. Die entsprechenden Papiere sind schon unterzeichnet worden“, sagt Arnd Brockmüller, Geschäftsführer der Autolink Germany GmbH.

Das Unternehmen ist seit fast 60 Jahren im Geschäft und auf den Umschlag von Fahrzeugen spezialisiert. „Die Fahrzeugproduktion in Europa hat sich komplett gewandelt: Nicht nur in West-, sondern auch in Zentraleuropa werden Autos gefertigt“, so Brockmüller. Skoda produziert in Tschechien, Dacia in Rumänien. Opel baut in Eisenach, BMW und Porsche in Leipzig, Tesla bald bei Berlin.

Doch Autolink will nicht nur Pkw, sondern alle Arten von „rollender Ladung“ ab Rostock auf Reisen schicken: Baumaschinen, Lastwagen, Trailer. Ein großer Teil der Fracht soll auf der Schiene nach Rostock kommen.

Start ab 2021

„Es bietet sich nun mal an, die Autos für Skandinavien und den gesamten Ostseeraum auch über einen Ostseehafen zu verschiffen. Das macht ökologisch Sinn“, so der Autolink-Chef. Rostock sei dafür ideal gelegen, per Bahn und Straße schnell zu erreichen. Konkrete Herstellernamen nennt er noch nicht: „Wir wollen so viele Kunden wie möglich gewinnen. Und natürlich ist Tesla ein potenzieller Kunde.“ Auf dem skandinavischen Markt sind E-Autos gefragter denn je. Tesla reagierte auf eine Anfrage der OZ bisher nicht.

Startschuss für den Autoexport soll schon 2021 sein. „Wir werden in den kommenden Wochen anfangen, Mitarbeiter zu suchen“, kündigt Brockmüller an. Wie viele Jobs im Seehafen neu entstehen, hänge natürlich von den Stückzahlen ab. Gesucht werden unter anderem Fahrer, die Autos auf die Schiffe fahren. Auch Gespräche mit Reedereien laufen bereits.

Hafen investiert Millionen

Rostock Port, der Betreiber des Seehafens, äußert sich selbst nicht zu dem neuen Autoumschlag: Das sei Sache des Kunden, lässt Geschäftsführer Gernot Tesch ausrichten. Dem Vernehmen nach hat Rostock Port aber bereits seit 2017 an dem neuen Geschäftsfeld gearbeitet – und schon Millionen investiert: Südlich und östlich des Fährterminals werden große Flächen asphaltiert. Dort sollen die Fahrzeuge künftig abgestellt werden.

Zudem baut Rostock Port einen Tunnel unter der wichtigste Zufahrt zum Seehafen – auch für das Autogeschäft. Bereits fertig sind neue Liegeplätze im Hafenbecken A. Auch neue Rampen für die Autotransporter wurden bereits gebaut – geeignet, um Schiffe bis 250 Meter Länge abzufertigen. Insgesamt hat der Hafen mehr als 20 Millionen Euro investiert.

Seehafen weiter im Minus

Auch der größte Hafen des Landes leidet unter der Corona-Krise: Zur Halbjahresbilanz 2020 musste Rostock Port ein Minus von fünf Prozent beim Umschlag vermelden. Den größten Rückgang allerdings gibt es im Passagiergeschäft: Die Fähren nach Dänemark dürfen seit Ende der Woche erneut keine Urlaub mitnehmen, das Kreuzfahrtgeschäft ist nahezu komplett zusammengebrochen. Statt knapp 200 Anläufen von Luxuslinern pro Jahr gab es bisher ersten einen einzigen.

Von Andreas Meyer