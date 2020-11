Rostock

Die Hanse Sail 2019 war die letzte ihrer Art. Denn ab 2021 soll das größte Volksfest des Landes und das größte Traditionssegler-Treffen in Nordeuropa komplett umgestaltet werden. Die größte Veränderung: Statt einer großen Partymeile am Stadthafen soll es künftige viele, kleinere Erlebnisbereiche geben – verteilt über die ganze Stadt. „Nach 29 Jahren wird es Zeit für neue Ideen“, sagt Rostocks Tourismus-Chef Matthias Fromm.

Start in 251 Tagen

In exakt 251 Tagen, am 5. August 2021, will Rostock nach der Zwangspause im Corona-Jahr zur 30. Sail wieder Segler aus aller Welt und mehr als eine Million Besucher an Land begrüßen. In den vergangenen Wochen gab es aber immer wieder Gerüchte rund um das Volksfest – dass es „abgespeckt“ und das Hanse-Sail-Büro aufgelöst werden soll. „Das stimmt alles nicht“, sagt Fromm nun deutlich. Was aber stimmt: Er will das Großereigniss verändern. Und dabei wird er vorerst auf Sail-Chef Holger Bellgardt verzichten müssen. Der muss aus gesundheitlichen Gründen zunächst pausieren.

Bereits seit Jahren gibt es Diskussionen über die Zukunft der Sail. Die CDU hatte zuletzt beantragt, die Sail sogar zu verlängern. Doch dafür fand sich in der Bürgerschaft keine Mehrheit. Aber spätestens ab 2022 wird das Volksfest, so wie die Rostocker es kennen, nicht mehr möglich sein: Dann sollen die Bauarbeiten im Stadthafen für die Buga 2025 starten. In den Jahren danach geht es dann an der Wasserkante mit dem Archäologischen Landesmuseums weiter. Fromm: „Wir müssen uns also verändern.“

Sommer, 2019: Am zweiten Tag der 29. Hanse Sail starten das Segelschiff „Artemis“ mit weiteren Traditions- und Museumsschiffe zu Ausfahrten auf der Ostsee. Quelle: dpa

Viele kleine Meilen statt einer großen

Grundlage für die Planungen ist, so Fromm, eine Umfrage unter Händlern, Besuchern und Seglern. „Die wichtigste Erkenntnis für uns ist, dass die Hanse Sail in allen Zielgruppen ein sehr, sehr positives Image hat. Und vor allem die Mischung aus Seglertreffen, Tradition und auch Rummel kommt gut an.“ Nur: Viele Gäste an Land und auf See wünschen sich mehr Qualität – und ja, auch etwas mehr Ruhe.

Deshalb soll die Sail nun verteilt werden – auf die gesamte Stadt: „Wir planen nicht mehr mit einer großen, sondern mit vielen kleineren Festmeilen“, erklärt Fromm. Rund um das Ludewigsbecken nahe der Holzhalbinsel, am Gehlsdorfer Warnowufer und künftig auch am Osthafen sollen neue „Erlebnisbereiche“ entstehen. Auch auf dem Alten Markt und in der Innenstadt kann sich Fromm Märkte vorstellen. „Die Hanse Sail bringt schon 24 Millionen Euro an zusätzlicher Wertschöpfung für Rostock – Umsatz für Handel, Hotels, Gastronomie“, nennt Fromm neueste Zahlen zur Bedeutung des Festes. Mit mehr Programm in der City will er auch den Handel unterstützen. Neu als Festmeile ist auch der Kurhausgarten in Warnemünde im Gespräch.

Fahrgeschäfte auf der 29. Hanse-Sail. Quelle: OVE ARSCHOLL

Themen-Insel für jeden Geschmack

Und: Mit dem neuen Konzept soll die Sail vielfältiger werden, noch mehr Menschen ansprechen. „Wir haben ja mit dem Familienbereich in den vergangenen Jahren einen ersten Schritt gemacht. Das wollen wir konsequent weiterentwickeln“, sagt Fromm. Familienfreundlicher soll die Sail werden, das maritime Erlebnis wieder in den Fokus rücken.

Fromm kann sich eigene Festmeilen für Familien und Kinder vorstellen, einen „Fair-Trade-Markt für alle, denen Nachhaltigkeit wichtig ist. Und auch ein Mittelaltermarkt ist wieder geplant – schon im nächsten Jahr. Und es soll Ruhezonen geben – damit die Gäste die schönen alten Schiffe mehr denn je genießen können. „Gerade vom Gehlsdorfer Ufer könnte es völlig neue, entspannte und wunderschöne Perspektiven auf die Stadt und die Segler geben“, schwärmt Fromm.

Ein weiterer Vorteil der kleinen Lösungen: „Wenn wir 2021 noch unter Pandemie-Bedingungen feiern müssen, lassen sich diese Bereiche umzäunen. Dann können wir schnell und sicher Zugangsbeschränkungen, Abstands- und Hygieneregeln umsetzen“, so Fromm.

Bürgerschaft soll Zukunftskonzept beschließen

Erste Änderungen will Fromm bereits 2021 umsetzen: Seit August laufen die Vorbereitungen, im Frühjahr 2021 sollen die Verträge mit den Partnern geschlossen werden – und auch den Händlern und Schaustellern. Die stadteigene Großmarkt GmbH und die Firma KVS aus Warnemünde sollen die Märkte „bespielen“. „Wir arbeiten bereits an den Details für Logistik, Hygiene, Sicherheit und Technik“, so Fromm. Und die beste Nachricht für alle Schifffans: 60 Schiffe haben bereits ihr Kommen für 2021 zugesagt.

Das komplette Konzept für die nächsten zehn Hanse-Sail-Jahre will Fromm im Sommer 2021 fertig haben. Zuvor will die Tourismuszentrale mit Händlern und Tourismusbranche, aber auch mit der Polizei und anderen Partnern sprechen. „Das Entwicklungskonzept soll dann der Bürgerschaft vorgelegt werden – damit wir gemeinsam unsere Hanse Sail in die Zukunft führen können.“ Anders als bisher, aber attraktiver denn je.

Von Andreas Meyer