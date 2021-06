Rostock

Die CDU will bekanntlich im Herbst mit Armin Laschet den nächsten Bundeskanzler stellen – und setzt dabei auch auf Hilfe aus Rostock. Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos), 2019 mit Unterstützung von Union und FDP ins Amt gewählt, trat jetzt als „Ideengeber“ in der Talkrunde „Runder Tisch“ des CDU-Wahlkampfteams für die Bundestagswahl auf. Thema: Digitalisierung und bürgerfreundliche Verwaltung.

Während die meisten Rostocker Schulen auch nach den Sommerferien noch kein funktionierendes WLAN haben werden, schilderte Madsen in der Gesprächsrunde seine Visionen für eine künftige Super-Bürokratie in der Hansestadt.

„Ein-Blatt-Bauantrag“

Wer als Bürger ein Haus bauen möchte, müsse in „zig Ämtern“ vorsprechen und Genehmigungen einholen. „Warum haben wir kein Amt für Baugenehmigungen?“, fragt Madsen. In diese Richtung werde sich die Stadtverwaltung entwickeln: Mit den Anliegen der Bürger als Startpunkt, nicht mit der Sicht der Ämter. „Deutschlands schnellste Baugenehmigung“ soll dabei am Ende herauskommen, verspricht der Rathaus-Chef. Um diese zu bekommen, müssten Antragstellende nicht mehr als „ein Blatt Papier“ abgeben.

Das Prinzip soll für alle Bereiche gelten: Statt Sozial- und Jugend- und weiteren Ämtern bräuchte es beispielsweise nur eine einzige Anlaufstelle für Eltern mit Kindern, einem „Familienamt“.

Einmaliger Auftritt

„Sie brennen ja für das Thema“, sagte die beeindruckte Moderatorin im Berliner Konrad-Adenauer-Haus nach Madsens Vortrag. Für den benötigte er übrigens zwei Anläufe: Beim ersten Versuch spielte die Internetverbindung im Rostocker Rathaus, aus dem er zugeschaltet war, nicht mit.

Vielleicht greift CDU-Kanzlerkandidat Laschet die Idee von der schnellen Baugenehmigung in seinem Wahlkampf auf: Zweck der CDU-Gesprächsrunde ist das Sammeln von Themen, die wichtig sein könnten. Der Auftritt von Madsen sei bislang als einmalige Aktion gedacht, heißt es in der Berliner CDU-Zentrale. Eine Rolle als ständiger Berater von Laschets Wahlkampfteam ist für Madsen offenbar nicht im Gespräch.

Der hat auch so schon genug zu tun: Nach der Audienz bei der dänischen Königin ging es für Madsen gleich weiter nach Münster. In der westfälischen Fahrradmetropole tauscht sich Rostocks OB bis einschließlich Dienstag mit seinem Amtskollegen Markus Lewe (CDU) aus. Es geht um Corona, Mobilität – und digitale Verwaltung.

Von Gerald Kleine Wördemann