„Boah, Wahnsinn!“ Den Ausruf hört Alexander Stuth (46) häufig. Kein Wunder – wer den „Ostseewelle“-Reporter eine Zeit lang nicht gesehen hat und nun trifft, muss zweimal hinschauen. Der einstige Pfundskerl hat ordentlich abgespeckt. „41 Kilo sind runter“, sagt er. Wenn der Rostocker in den Spiegel schaut, ist er stolz. Das sah vor einem Jahr ganz anders aus. 153 Kilogramm brachte er zu seinen schwersten Zeiten auf die Waage. Doch die fetten Jahre sind vorbei, weil Stuth sich zu einem einschneidenden Eingriff entschied: einer Magenverkleinerung.

„Bei mir hat auch nachts das Licht im Kühlschrank gebrannt.“

Die ungeliebten Massen habe er sich selbst angefuttert, gibt Alex Stuth zu. Sein Job als Radio-Reporter ist stressig. Als Party-DJ bringt er zwar andere in Schwung, bewegt sich selbst jahrelang aber nur selten. Dafür gab’s viele Snacks zwischendurch. „Bei mir hat auch nachts das Licht im Kühlschrank gebrannt.“ Während halb Rostock schläft, isst er Würstchen und Schokoriegel.

Alex Stuth ist leidenschaftlicher Esser und Koch, begeistert seine Radio-Kollegen mit selbst gemachten Bouletten und langt auch selbst tüchtig zu, wenn andere Leckereien anbieten. Das rächt sich. „Irgendwann kam ich die Treppen zum Sender kaum noch hoch.“ Auch die Gesundheit leidet: hoher Blutdruck, hoher Blutzuckerspiegel, den Stuth selbst mit Tabletten nicht in den Griff bekommt. Und dann, vor sechs Jahren, als ihn Ärzte wegen Verdachts auf Herzinfarkt untersuchen, bekommt Stuth einen Schlaganfall. Sein Glück: Er ist schon in der Klinik. Die Mediziner reagieren prompt, verhindern bleibende Schäden.

Diese Hose hat Ostseewelle-Reporter Alexander Stuth (46) ausgefüllt, als er sie 2017 auf der Hochzeit von Andrea Sparmann trug. Im März 2020 ließ sich der Rostocker den Magen verkleinern und nahm seither 41 Kilogramm ab. Quelle: Ove Arscholl

Immer wieder mal habe er dann mit Diät und Sport versucht, Kilos loszuwerden, sagt Alex Stuth. Die hat er schnell wieder drauf, der innere Schweinehund ist hartnäckig. Eine gute Freundin bringt ihn dazu, sein Leben zu ändern: Ostseewelle-Moderatorin Andrea Sparmann. „Sie sagte: ‚Alex, so geht’s nicht weiter‘.“ Stuth holt sich Hilfe im Rostocker Adipositaszentrum. Seine Ärztin rät ihm zur Magenverkleinerung.

Magen-OP im Frühjahr

Am 11. März wird Stuth operiert. Die Krankenkasse zahlt zum Glück. Trotzdem: Es ist ein massiver chirurgischer Eingriff. Dass der auch schiefgehen kann, sei ihm bewusst gewesen. Um das Risiko zu minimieren, hat er schon im Vorfeld etwas getan: Drei Wochen lang steht ausschließlich Flüssignahrung auf Stuths Speiseplan. Immerhin etwas, denn drei Tage nach der OP gab’s gar nichts. Die erste Tasse ungesüßten Pfefferminztee habe er dann umso mehr genossen. Als er den ersten Teller Milchsuppe essen darf, schafft er kaum drei Löffel.

Eineinhalb Monate nach der Magenbypass-OP kann Alex Stuth wieder alles essen. „Aber in wesentlich kleineren Portionen. Beim Frühstück bin ich nach einem halben Brötchen satt. Zum Mittag gibt es hundert Gramm Fisch, eine halbe Kartoffel und Soße, dann ist Schluss.“ Geht er mit seiner Freundin ins Restaurant, kann sie nach Herzenslust bestellen. „Für mich gibt’s dann den Räuberteller und ich ess’ bei ihr mit.“ Ein ganzes Gericht für ihn allein würde sich auch nicht lohnen, denn selbst von seinen geliebten Steaks bekommt er nur drei Bissen runter.

Wer glaubt, mit der OP sei das Problem Übergewicht gegessen und die Pfunde purzelten von selbst, den belehrt Alex Stuth eines Besseren. „ Adipositas ist eine Krankheit wie Alkoholismus.“ Es erfordere Disziplin, Versuchungen zu widerstehen. Denn die Rückfallgefahr ist da. „Der Magen ist ein Muskel und kann auch wieder so trainiert werden, dass viel in ihn reinpasst.“

Knabbermöhrchen statt Kekse

Stuth treibt Sport, achtet auf gesunde Ernährung, isst viel Gemüse und wenig Kohlenhydrate. „Früher stand die Keksdose auf meinem Schreibtisch, heute sind es Knabbermöhrchen“, sagt er und lacht. Süße Sünden sind aber erlaubt – in Maßen. Heute begnügt sich der Rostocker mit einem Stückchen Schokolade, vor einem Jahr noch hätte er die ganze Tafel verputzt.

Linkes Bild: Alex Stuth hat 41 Kilo abgenommen. Rechtes Bild: So sah der Reporter zu seinen schwersten Zeiten aus. Quelle: Ove Arscholl/ privat

Sein altes Kampfgewicht von 153 Kilo will Stuth nie wieder auf die Waage bringen. Dass es überhaupt mal so weit kommen konnte, hat viele Gründe. Als Kind sei er regelmäßig von seinem Vater geschlagen worden. Mit Essen habe er sich trösten wollen. Das blieb zunächst folgenlos, denn Stuth trieb Sport. Dann kam die Lehre. Vor seinem Ausbildungsbetrieb stand ein Imbisswagen. „Jeden Tag gab’s Pommes rot-weiß.“ Nebenher habe er Pizza ausgefahren und selbst zu den besten Kunden gezählt. Ergebnis: Bei seinem Abschluss hatte Stuth 25 Kilo mehr auf den Hüften.

Heute kommt ihm fettiges Fast Food nicht mehr auf den Teller. Sein Körper dankt es ihm. Treppen steigen bringe ihn nicht mehr aus der Puste, sagt Stuth. Seine Blutzucker-Medikamente habe er absetzen können. Der Blutdruck ist gesunken, das Selbstwertgefühl gestiegen. Für seinen Abnehm-Erfolg bekommt Alex Stuth Komplimente. Das freut auch den wichtigsten Menschen in seinem Leben: Sohn Niclas (18). Der hatte in der Schule manche Hänselei wegen seines übergewichtigen Vaters ertragen müssen. „Nun ist er stolz auf mich“, erzählt Alex Stuth mit leuchtenden Augen.

Das spornt an: Alex Stuth will weiter Gewicht verlieren. „Mein Ziel ist zweistellig.“ Seinen Weg dahin teilt er über die sozialen Netzwerke mit seinen Fans. „Ich will anderen Mut machen: Holt euch Hilfe. Für uns Dicke gibt es einen Ausweg. Kämpft dafür. Ihr werdet mit mehr Lebensqualität belohnt.“

Fettleibigkeit: Hier bekommen Betroffene in MV Hilfe In Mecklenburg-Vorpommern gibt es vier Adipositaszentren. Zertifiziert ist allerdings nur die Einrichtung im Klinikum Südstadt in Rostock: Adipositas-Zentrum Rostock, Klinikum Südstadt Rostock, Tel. 0381/44 01 84 33 oder 03 81/44 01 50 03, E-Mail: info@kliniksued-rostock.de Hilfe bekommen an Fettleibigkeit Erkrankte auch im Adipositas-Zentrum Greifswald (Tel. 038 34/86 66 90 oder 038034/86 72 68, E-Mail: info-optifast@uni-greifswald.de), im Adipositas-Zentrum Neubrandenburg (Tel. 0395/ 775 28 21, ­E-Mail: ch1@dbknb.de) und dem Adipositas-Zentrum Wismar (Tel. 038 41/331199, E-Mail: ­ adipositaszentrum. wismar@sana.de). Adipositas wird definiert als eine über das Normalmaß hinausgehende Vermehrung des Körperfettes. Zur Klassifikation dieser Erkrankung wird der Body-Mass-Index ( BMI) herangezogen. Dieser errechnet sich aus dem aktuellen Körpergewicht zur Größe in Meter zum Quadrat. Erwachsene gelten ab einem BMI von 25 als übergewichtig. Ab einem Wert von 30 beginnt Adipositas.

Von Antje Bernstein