Smartphone-Chat statt Notfall-Klingel: Ein Rostocker Start-up will die Kommunikation in Kliniken revolutionieren. Das soll sich für alle Beteiligten lohnen. Wie es funktioniert, warum sich das sogar positiv auf die Genesung Kranker auswirken könnte und welche Klinik in MV die App zuerst testet.