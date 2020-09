Es ist die absolute 1-a-Lage in Rostock – und dennoch: Die Hotel-Gruppe Penta gibt ihr Haus in Rostock auf. Ende November schließt die Herberge direkt an der Kröpi. Für die Immobilie soll es mehrere Interessenten geben. Doch der Dehoga warnt: Der Hotel-Boom in der Hansestadt könnte vorbei sein.