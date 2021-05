Rostock

Spieler, Trainer, Fans – und Polizei: Alle bereiten sich auf das große Saisonfinale von Hansa Rostock am Sonnabend zu Hause gegen den VfB Lübeck vor. Alle hoffen auf eine feucht-fröhliche und vor allem friedliche Aufstiegsparty. Doch die Ereignisse vor einer Woche rund um das Hansa-Spiel in Unterhaching und die Eskalation in Dresden nach Dynamos feststehender Zweitliga-Rückkehr zeigen, dass die Ordnungshüter am Wochenende viel zu tun bekommen könnten. „Natürlich ist unser Wunsch, dass alles friedlich bleibt“, betont Polizeisprecherin Sarah Schüler.

Die Einsatzkräfte rüsten sich aber auch für den Ernstfall, rechnen mit „erhöhtem Faninteresse“ im Stadionbereich. Wie genau die Vorbereitungen aussehen, will die Polizei aus „einsatztaktischen Gründen“ im Vorfeld nicht erläutern. Die Anzahl der Beamten bleibt geheim, ebenso ob Wasserwerfer und Hubschrauber vorsichtshalber im Stadionumfeld geparkt werden und die Einfallstore nach MV und Rostock verstärkt kontrolliert werden, um Fananreisen zu verhindern. Nur so viel ist klar: „Die Bundespolizei wird vor Ort unterstützen“, verrät Schüler. „Wir werden die Sicherheitskonzepte der Lage entsprechend anpassen.“ Die Rostocker Polizei hat am vergangenen Sonntag natürlich auch nach Dresden geschaut.

Alles scheint möglich. Erst einmal soll so wenig wie nötig eingegriffen werden. Straßensperrungen in Rostock sind nicht geplant. Bei möglichen Menschenansammlungen vor dem Stadion „orientieren sich die Kollegen an den geltenden Corona-Schutzmaßnahmen und an der Verhältnismäßigkeit eines Eingriffs“, sagt Schüler und appelliert: „Wer das Spiel nicht im Stadion verfolgen kann, sollte dies zu Hause tun.“

Von Horst Schreiber