Rostock

Sie möbeln jede noch so schmucklose Wohnung auf, schaffen Ordnung in den größten Rumpelkammern und verwandeln Shops und Ferienhäuser in Hingucker: Dani Mende und Ulrike Lieske wissen, wie man vier Wände wohnlich gestaltet. Sie sind selbstständige Inneneinrichterinnen. Jetzt machen die Frauen gemeinsame Sache.

In der Klosterbachstraße in Rostock haben die zwei ihre neue Kreativ-Zentrale eröffnet: das „Atelier für schöne Räume“. Wer hereinspaziert, sieht gleich, dass Dani Mende und Ulrike Lieske ein Händchen für Interior Design haben: Stimmige Farben an den Wänden, ausgesuchte Möbel und Deko-Stücke mit Stil bilden ein harmonisches Ganzes. Das Atelier soll einladen. „Wir vermieten es für Workshops und Fotoshootings“, sagt Dani Mende. Sie und ihre Kollegin haben sich im hinteren Bereich ein Gemeinschaftsbüro eingerichtet. Hier planen sie ihre eigenen Projekte und beraten Kunden.

Die Idee zum Atelier kam den Frauen, weil sie besondere Wohnaccessoires für ihre Kunden suchten, sie aber nirgends finden konnten. „Deshalb wollten wir einen Pop-up-Store mit unseren Lieblingsstücken eröffnen“, erzählt Dani Mende. Nur: Um einen Laden mit geregelten Öffnungszeiten zu betreiben, fehlt den Frauen schlicht die Zeit, denn sie sind deutschlandweit gefragt. Kein Wunder, denn sie versprechen Räume, die gemütlich und zugleich funktionell sind, die sowohl zum Lebensstil als auch ins Budget ihrer Auftraggeber passen. Ein Service, der seit Ausbruch der Corona-Pandemie begehrt ist wie nie. „Die Leute verbringen viel Zeit zu Hause und haben Lust, ihr Heim umzugestalten“, sagt Ulrike Lieske.

Von der Ikea-Einrichterin zur Feng-Shui-Expertin

Wie Wohn-Wünsche wahr werden, weiß sie aus Erfahrung: Bevor sie sich selbstständig gemacht hat, möbelte Ulrike Lieske neue Filialen des Möbel-Riesen Ikea auf. Jetzt profitieren Privatleute von den Tricks der Feng-Shui-Beraterin. Der „Budenzauber“ aus Fernost wirkt Wunder: Wer bislang mit den eigenen vier Wänden auf Kriegsfuß stand, ohne zu wissen, woran es liegt, fühlt sich nach dem Besuch der Expertin daheim pudelwohl. Verschiedene Lichtquellen, ein neuer Platz fürs Möbelstück, typgerechte Farbe – oft seien es kleine Details, die eine große Veränderung bewirken, sagt Lieske.

In Zeiten von Homeschooling und Homeoffice versinken viele im Chaos, dann eilt Ulrike Lieske ihren Kunden als Aufräum-Coach zu Hilfe, zeigt, wie man Überflüssiges ausmistet und Liebgewonnenes mit System verstaut. Ein Trend, den Netflix-Star Marie Kondo populär gemacht hat. Doch keine Sorge: Es ist nicht nötig, einen Putzfimmel zu entwickeln, um Ordnung zu schaffen. Wo gelebt wird, dürfe es ruhig mal aussehen wie bei Hempels unterm Sofa, sagt Lieske. „Das geht mir auch so. Drei Kinder, zwei Hunde, ein Mann – da ist’s nicht immer blitzblank“, sagt sie und lacht. „Es geht auch nicht um Perfektion, sondern darum, zu Hause glücklich zu sein. Und wenn alles erst seinen festen Platz hat, geht Aufräumen ganz schnell.“

„Ich verliebe Menschen in Immobilien“

Für ein neues Raumgefühl braucht man nicht die neuesten Designer-Möbel, sagt Dani Mende. „Die Räume sollen die Menschen, die darin leben, widerspiegeln.“ Einrichten muss nicht teuer sein. Sie liebt es, betagte Schätzchen, wie Omas Buffet, aufzuwerten und Altes und Neues zu kombinieren. „Ich verliebe Menschen in Immobilien“. Das gilt besonders für Neubauten.

Dani Mende haucht nicht nur bewohnten, sondern auch kahlen Räumen mit Farben, Licht und Möbeln Leben ein. Home Staging, nennt sich das. Was in den USA gang und gäbe ist, um Häuser zu vermarkten, müsse sich in Mecklenburg-Vorpommern erst etablieren, sagt die Rostockerin. Dabei koste Home Staging nicht die Welt, zahle sich aber aus: Immobilien könnten schneller und zu höheren Preisen verkauft werden, wenn sie eingerichtet präsentiert werden. „Gut 80 Prozent aller Menschen können sich leere Räume nicht eingerichtet vorstellen.“

Lohnende Investition für die Ferienwohnung

Auch für die Reisebranche lohnt sich der Expertinnenrat: Ferienwohnungen, die professionell aufgemöbelt wurden, bringen mehr Buchungen ein, erzielen höhere Mieten und bessere Bewertungen auf Online-Portalen, sagt Mende. Noch würden viele Privatanbieter selbst ausrangierte Möbel in die Apartments stellen und sich wundern, warum das Gästen nicht gefällt. Dabei zahle sich mehr Mühe aus. „Was man zuvor investiert hat, hat man binnen kürzester Zeit wieder drin.“

Auch Shops und Restaurants können durch gelungene Einrichtung auf mehr Kundschaft und mehr Umsatz hoffen. Firmen spornen Angestellte mit klug gestalteten Büros zu Bestleistungen an. „Niemand arbeitet gut, wenn er Fenster oder die Tür im Rücken hat“, gibt Ulrike Lieske ein Beispiel. Als Feng-Shui-Beraterin weiß sie, wo Tisch, Stuhl und Regal stehen müssen, damit Chi und Kreativität fließen können.

Ideen für die erste gemeinsame Wohnung

Weil Geschmäcker verschieden sind, halten sich die Einrichterinnen bei Beratungen zurück. Wer an seiner Schrankwand in Eiche rustikal hängt, soll sich weiter daran erfreuen. Und wer lieber selber Hand anlegen möchte, bekommt im „Atelier für schöne Räume“ das Handwerkzeug dazu. In Workshops erarbeitet Dani Mende mit Teilnehmern Pläne zum Umgestalten. „Sie bringen ihre Grundrisse mit und gehen am Ende mit einem fertigen Konzept hier raus.“

Solche Seminare will sie beispielsweise für Paare anbieten, die erstmals zusammenziehen. Wie schwierig es ist, unterschiedliche Charaktere unter einem Dach zu vereinen, hat Mende selbst erlebt. „Als mein Mann und ich zusammenzogen, brachte er seine Stereoanlage und zwei riesige Boxen mit. Die wollte er neben dem Sofa aufstellen – schrecklich“, erzählt sie und lacht. Die Lösung. „Mein Mann hat einen Musikplatz bekommen und ist glücklich.“ Genau darum geht es Rostocks Raum-Stylistinnen: Jeder soll sich in seinem Zuhause wohlfühlen.

Im „Atelier für schöne Räume“ bieten Dani Mende (li.) und Ulrike Lieske Workshops an, sie vermieten die Räumlichkeiten aber auch an andere, zum Beispiel für Seminare oder Shootings. Quelle: Antje Bernstein

Infos:

www.dein-atelier-rostock.de

www.zimmerwandel.de

www.die-redesignerin.de

Von Antje Bernstein