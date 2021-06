Rostock

Anhänger der deutschen Fußball-Nationalmannschaft fiebern dem Auftritt ihres Teams bei der Europameisterschaft entgegen. Heute Abend (21 Uhr) steigt die erste Partie von „Jogis Jungs“ vor Publikum in München. Und zum Start wartet ausgerechnet mit dem amtierenden Weltmeister Frankreich einer der Top-Favoriten des Turniers auf die Deutschen.

Klar, dass viele Fußballfans live vor den Bildschirmen dabei sein werden. Am besten noch in der Gemeinschaft beim Public Viewing. Ist das aber angesichts der Corona-Regeln in Rostocker Kneipen überhaupt möglich? Wir haben uns einmal schlau gemacht.

Studentenkeller: Biergarten öffnet für 250 Gäste

Gezeigt wird das Spiel ab 21 Uhr beispielsweise im Biergarten des Studentenkellers. Das teilen die Veranstalter über das soziale Netzwerk Facebook mit. Demnach wird für die Fußball-Fans ab 18 Uhr geöffnet, für bis zu 250 Gäste. Rechtzeitiges Erscheinen sichere Plätze. Eine Reservierung sei indes nicht erforderlich. Ebenso müsse kein Corona-Test vorgelegt werden. Zudem wird darum gebeten, die Luca-App zur Kontaktnachverfolgung auf dem Handy zu installieren.

Glück können Kurzentschlossene auch noch in Warnemünde haben. Dort wird auf der Mittelmole am Treffpunkt Riesenrad zum Public Viewing im Biergarten eingeladen. „Dafür ist keine Anmeldung erforderlich“, sagt Katrin Geisler von dem Familienunternehmen. Für Fußball-Fans gelte aber, dass sie Plätze einnehmen müssen. „Wer Bock hat, bei schönem Flair einen Fußballabend zu genießen, kann gerne bei uns vorbeischauen“, freut sich Katrin Geisler auf die Gäste.

Spontane Zuschauer auch im „Klock8“ gern gesehen

Public Viewing bietet auch das Restaurant „Klock8“ beim LT-Club an. „Gäste können sich gerne noch einen Tisch reservieren, aber auch spontan vorbei kommen. Wir haben noch freie Plätze“, versichert Alexandra Ivan, Assistentin der Geschäftsführung. Es bestehe eine Corona-Testpflicht, außer für vollständig Geimpfte oder Genesene. „Wir bieten im Außen- und Innenbereich Tische für die Fußball-Fans an“, ergänzt sie.

Keine freien Plätze mehr im „Ursprung“ und der „Ölkanne“

Unterdessen geht im „Ursprung“ in der Rostocker Altstadt nichts mehr. Das Spiel wird zwar gezeigt, aber „freie Kapazitäten haben wir nicht mehr“, sagt Inhaberin Astrid Hanisch. Von einem spontanen Besuch rät sie daher ab.

Ähnlich sieht es in der „Ölkanne“ in der KTV aus. Inhaber Gunnar Schwiesow bestätigt, dass aufgrund der durch die Corona-Regeln begrenzten Gästezahl keine freien Plätze für das Spiel Deutschland gegen Frankreich mehr verfügbar seien.

Von Marco Schwarz