Waren es Aliens? Oder der Streetart-Künstler Banksy? In einem Rostocker Gewerbegebiet steht seit Freitag plötzlich eine rätselhafte Stahl-Stehle. Solche Monolithen wurden bereits zuvor in mehreren Städten entdeckt, darunter in Hessen und Bayern. Inzwischen gibt es einen Hinweis auf die Urheber.