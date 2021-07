Rostock

Weltweit wird alles mögliche versucht, um Unentschlossene dazu zu bringen, sich den schützenden Piks gegen das Coronavirus verpassen zu lassen. Vom Matjes in den Niederlanden bis zum Gratis-Joint in den USA – an skurrilen Anreizen mangelts nicht.

Eine Restaurantkette in Deutschland versucht’s mit heißen Leckerbissen: Peter Pane will alle mit vollständigem Impfschutz mit einem kostenlosen Menu belohnen. Burger, eine Portion Pommes und dazu ein Kaltgetränk bekommen diejenigen spendiert, die an Tag 15 oder 16 nach ihrer zweiten Impfung ins Restaurant kommen und einen entsprechenden Nachweis vorlegen können.

Nach Lust und Laune futtern geht nicht. Das Angebot gilt nur zur Mittagszeit, zwischen 11 und 15 Uhr. In Rostock könnten Geimpfte an zwei Orten anbeißen: Sowohl in der Kröpeliner Straße als auch am Leuchtturm von Warnemünde gibt’s einen Peter Pane.

Ich persönlich brauche keinen Belohnungs-Burger. Konzerte, Restaurantbesuche, Urlaub – das alles wieder erleben zu können, ohne Angst um die eigene Gesundheit und die anderer haben zu müssen, ist Belohnung genug. Und Impfen lassen oder nicht: Die Entscheidung sollte der Kopf und nicht der Bauch treffen.

Von Antje Bernstein