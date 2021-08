Rostock

Bei einem Interview vor den Olympischen Sommerspielen in Tokio hat es bei Achter-Schlagmann Hannes Ocik gefunkt. Moderatorin Nele Schenker interviewte den Spitzensportler für den Pay-TV-Sender Sky. „Er hat mich als Athlet, aber vor allem auch als Mensch schwer beeindruckt“, berichtete die 31-Jährige der „Bild am Sonntag“.

„Erst ein paar Wochen nach unserem Interview habe ich endlich einen gemeinsamen Kaffee hinbekommen. Wir wussten sofort: Das passt“, erzählt der 30-jährige Rostocker über den Moment, an dem es funkte. Ocik war zuvor nach einer längeren Beziehung Single gewesen. Er wollte sich voll auf die Vorbereitung der Spiele konzentrieren. In Tokio holte der 30-Jährige mit seinen Teamkollegen – wie schon bei den Spielen in Rio de Janeiro – die olympische Silbermedaille.

Vorerst eine Fernbeziehung

Das Paar wird vorerst eine Fernbeziehung führen: Ocik ist Polizeimeister in Mecklenburg-Vorpommern. Er hat sich noch nicht entschieden, ob er weiter Leistungssport treiben wird. Dann würde sein Lebensmittelpunkt der Olympiastützpunkt der Ruderer in Dortmund bleiben. Nele Schenker arbeitet in München. „Ich finde es sehr cool, meine Freundin moderieren zu sehen. Und mit ihr den ganzen Tag Fußball schauen zu können, ohne Ärger zu bekommen“, ist Ocik glücklich.

Am kommenden Wochenende startet er mit dem Deutschland-Achter auf dem Nord-Ostsee-Kanal zu einem Langstreckenrennen gegen die Top-Nationen. Danach wird Ocik für ein paar Tage in seine Heimatstadt kommen.

Von Christian Lüsch