Rostock/ Papendorf

Ob sturmerprobter Abenteurer oder Schönwetter-Paddler – Denny Kambs schickt sie alle auf die Bretter. Und seine Kundschaft fährt drauf ab. Schließlich verleiht der Jungunternehmer das Wassersport-Equipment, das diesen Sommer so heiß begehrt ist wie kaum ein anderes: Stand-up-Paddle-Boards.

Wer damit in See stechen will, muss sich die Bretter bislang an Denny Kambs DoYours-Station im Rostocks Stadthafen ausleihen. Nun gibt es ein paar Kilometer warnowabwärts eine Alternative und die ist eine MV-Premiere.

In Papendorf ist der erste SUP-Automat Mecklenburg-Vorpommerns in Betrieb gegangen. Mit der Idee zur autarken Verleih-Box ist das Potsdamer Start-up Tiki SUP diesen Sommer bundesweit an den Start gegangen. Um das Konzept in Norddeutschland auszurollen, hat Gründer Steven Bredow Denny Kambs angeheuert. Der Rostocker hat den Container in Papendorf mit zehn SUP-Boards und zwei Kajaks bestückt. Um sie auszuleihen, genügen ein paar Klicks. „Das ist kinderleicht. Das Smartphone ist der Schlüssel“, sagt Kambs.

SUP-Board ausleihen: So funktioniert der Automat in Papendorf

So funktioniert’s: Man ruft die Homepage www.tiki-sup.com auf und wählt dort den Automaten aus, an dem man das SUP oder Kajak ausleihen möchte. Dann wählt man Wunsch-Termin und -Leihdauer, bezahlt online und erhält eine E-Mail als Buchungsbestätigung. 15 Minuten vor Beginn der Leihzeit lässt sich das Automaten-Schließfach via Mobiltelefon öffnen und schon kann man sich mit Board oder Boot quasi ins feuchtfröhliche Vergnügen stürzen. Damit man vom Fleck kommt und Smartphone und Co. mitnehmen kann, sind Paddel und wasserfester Rucksack im Miet-Paket enthalten. Kosten für den Spaß: 12,99 Euro für eine Stunde, jede weitere halbe Stunde kostet fünf Euro extra.

Ist die gebuchte Zeit abgelaufen, schließt man die Leihgabe wieder ein und der nächste kann sie mieten. Wer beim Rumschippern die Zeit vergisst, bekommt einen Erinnerungsanruf von DoYours und kann – sollte das Board nicht schon anderweitig vermietet sein – Zeit nachbuchen. „Wir arbeiten daran, dass man das künftig unterwegs selbst online erledigen kann“, sagt Denny Kambs. Ebenfalls geplant: ein SUP-Shuttle von Rostock nach Papendorf, damit Ausleiher ihre Bretter bald auch im Stadthafen der Hansestadt zurückgeben können.

Perfekter Spot für SUP-Einsteiger

Der Automat steht auf dem Gelände der SG Warnow Papendorf. Der Standort ist ideal für SUP-Neulinge. „Das Ufer ist nur ein paar Schritte entfernt. Auf dem Wasser sind im Vergleich zum Rostocker Stadthafen kaum Boote unterwegs und es gibt nur wenig Strömung“, schildert Denny Kambs. „Das ist der perfekte Spot für den Einstieg.“ Hier könnten auch Anfänger gefahrlos und auf eigene Faust den Wassersport betreiben. „Aber ich rate trotzdem dazu, vorher einen Einsteigerkurs zu machen.“

Potsdam, Berlin, Lüneburg: Bundesweit hat Tiki SUP bereits Automaten in Betrieb und ist auf Expansionskurs. Im Nordosten der Republik ist Papendorf erst der Anfang. Denny Kambs hat bereits die nächsten Standorte im Blick, zum Beispiel in Westmecklenburg. Wo genau demnächst weitere SUP-Automaten zu finden sein werden, ist noch nicht spruchreif. Im Gegensatz zu den Plänen, die Denny Kambs für sein Unternehmen DoYours hat.

Action mit Klasse: SUPen macht Schule

„Wir wollen noch mehr Kinder und Jugendliche aufs Wasser holen“, sagt Kambs. Das soll unter anderem über Kooperationen mit Schulen wie der in Papendorf klappen. Schon jetzt bringen die DoYours-Trainer regelmäßig ganze Klassen in Fahrt: An der Rostocker Universitas bieten die Profis Stand-up-Paddling als Schulsport an. „Außerdem wollen wir ein Kids Racing Team aufbauen“, kündigt Denny Kambs an

Um alle Projekte abdecken und die steigende Nachfrage nach Kursen und geführten SUP-Touren bedienen zu können, will er seine Crew verstärken. Aktuell zählt das Team 16 Leute. „Nächstes Jahr sollen es 30 sein.“ Dass er neue Jobs vergeben will, hat seinen Grund. „In Hamburg ist schon alles, was fährt auf dem Wasser. Da ist Party auf der Alster. Und Hamburg ist MV, was das angeht, etwa drei Jahre voraus.“ Das heißt: An der Ostsee werden SUPs und Co. künftig noch begehrter sein.

Magische Momente auf dem Wasser

Bis dahin spielt hoffentlich die Logistik wieder mit. „In diesem Jahr hatten viele Board-Hersteller durch Corona Lieferschwierigkeiten“, sagt Denny Kambs. Schon jetzt kann sich der passionierte Wassersportler vor paddellustiger Kundschaft kaum retten. „Dieser Sommer ist total verrückt.“ Von gestressten Managern und Businessfrauen bis zu Großeltern, die ihre Enkel bespaßen wollen sei alles dabei. Denny Kambs kann es ihnen nicht verdenken. Er steht selbst nachts, bei Sturm oder im Winter auf den Brettern, die für ihn die Welt bedeuten. Beim Paddeln auf Warnow und Ostsee ist er in seinem Element. „Wasser ist einfach magisch.“

Von Antje Bernstein