Rostock

Mit dieser Überraschung hätte Jonna Bürger nicht gerechnet: Die 13-Jährige aus Rostock ist nicht nur Deutschlands beste Vorleserin – die Schülerin hatte sich beim Bundesfinale des 61. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels gegen 15 weitere Finalistinnen durchgesetzt – nein, weil sie in einem Video für die OZ-Leser aus dem Buch „Eine Woche voller Samstage“ von Paul Maar vorlas, meldete sich der „Sams“-Autor persönlich, um ihr mit einem Video zu ihrem Erfolg zu gratulieren.

Anzeige

„Hallo Jonna, ich habe gelesen, dass du Siegerin beim Vorlese-Bundeswettbewerb warst. Du kannst dich also jetzt zurecht Deutschlands beste Vorleserin nennen. Dazu möchte ich dir ganz herzlich gratulieren“, sagte Maar in seinem Video. Im Internet war der im fränkischen Bamberg lebende Autor auf den Artikel der Ostsee Zeitung über den Vorlesewettbewerb und Siegerin Jonna Bürger gestoßen.

Deutschlands beste Vorleserin liest für die OZ-Leser

Die 13-Jährige hatte zunächst an ihrer Schule, dann in ihrer Stadt, danach beim Landeswettbewerb in Schwerin und schließlich beim Bundeswettbewerb überzeugt, der im November digital ausgetragen wurde. Dort hatte sie aus 28 vorgegebenen Büchern eine Textpassage aus dem Buch „Zoe, Grace und der Weg zurück nach Hause“ von Allan Stratton ausgewählt. Auch den Lesern der Ostsee Zeitung hatte die Hansestädterin eine Kostprobe ihres Könnens gegeben und sich dafür das Buch „Eine Woche voller Samstage“ von Paul Maar ausgesucht.

Zur Person Paul Maar Paul Maar wurde 1937 in Schweinfurt geboren und ist einer der erfolgreichsten deutschen Kinder- und Jugendbuchautoren. Seine Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt. Für sein Werk erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Deutschen Jugendliteraturpreis. Maar studierte Malerei und Kunstgeschichte an der Kunstakademie in Stuttgart, war sechs Jahre als Kunsterzieher tätig und wechselte dann zum Schreiben. Heute lebt er mit seiner Frau Nele in Bamberg als freier Autor, Illustrator, Drehbuch- und Theaterautor. Er ist Vater von drei erwachsenen Kindern und gilt als einer der meist gespielten lebenden deutschen Theaterautoren. Seine bekanntesten Figuren sind „das Sams“, „ein gewieftes Fabelwesen“, „der träumende Lippel“ und „das kleine Känguru“. Im August dieses Jahres erschien sein Buch: „Wie alles kam: Roman meiner Kindheit“.

„Es freut mich, dass du aus meinem Buch vorgelesen hast. Dankeschön“, sagte der 83-jährige Autor daraufhin gerührt in dem Video. Das sei auch für ihn eine schöne Bestätigung. „Das Buch scheint also so geschrieben zu sein, dass es sich leicht, beziehungsweise flüssig liest. Das freut mich, vor allem, weil ich beim Satzrhythmus immer besonders darauf achte“, sagte Maar der OZ.

Das Sams: Rüsselnase, Borstenhaare und blaue Wunschpunkte

Autor Paul Maar Quelle: Nicolas Armer/dpa

Das Buch ist Teil einer zehnbändigen Kinderbuchreihe, deren erster Band 1973 erschienen ist, und erzählt die Geschichte vom Sams. Das freche, liebenswerte und furchtlose kleine Wesen mit Rüsselnase, roten Borstenhaaren und blauen Wunschpunkten im Gesicht, das sich bei dem ängstlichen Herrn Taschenbier einquartiert und ihm nach und nach mehr Selbstbewusstsein verleiht, begeistert bis heute Kinder auf der ganzen Welt. Mehrmals die Woche bekommt Maar Post von kleinen Fans. Seine Bücher sind inzwischen in mehr als 40 Sprachen übersetzt worden. „Ich habe auch zahlreiche andere Bücher geschrieben, vorlesen muss ich aber immer das Sams“, sagt der 83-Jährige und lacht.

Zu seinen Fans zählt auch Jonna Bürger. „Das Sams war ein Teil meiner Kindheit, auch heute lese ich es noch sehr gern“, sagt die Rostockerin. Bereits in der ersten Runde vom Vorlesewettbewerb an der Schule habe sie eine Passage vom Sams gewählt. „Leider darf man aus jedem Buch nur einmal vorlesen“, sagt Jonna. Zudem seien im Bundeswettbewerb die Bücher vorgegeben. Für das OZ-Video habe sie zum Abschluss bewusst wieder einen Sams-Text gewählt und damit den literarischen Kreis geschlossen. „Das Tolle an dem Buch ist, dass es viele verschiedene Figuren gibt, die man mit der eigenen Stimme zum Leben erwecken kann“, sagt Jonna. Besonders angetan habe es ihr Frau Rotkohl, die strenge Vermieterin von Herrn Taschenbier.

Jonna Bürger : „Damit hätte ich niemals gerechnet“

Dass sich der Autor nun direkt an die Rostockerin wendet, sei für die 13-Jährige eine Riesenüberraschung gewesen: „Dass Paul Maar extra ein Video für mich macht, damit hätte ich niemals gerechnet“, sagt Jonna. „Ich finde das so lieb von ihm und habe mich riesig darüber gefreut.“ Auch der Bamberger ist froh, dass sich junge Menschen wie Jonna fürs Lesen begeistern: Gerade in der heutigen Zeit sei es wichtig, Kinder ans Lesen heranzuführen, so Maar. „Leider gibt es immer weniger Eltern, die ihren Kindern vorlesen. Das ist schade, denn der beste Weg zum Selbstlesen führt über das Vorlesen.“ Lesen erweitere nicht nur den Wortschatz und die Fantasie, sondern fördere auch die emotionale Intelligenz. „Man muss sich in eine andere Figur hineindenken. Das fördert auch das soziale Miteinander“, so Maar.

Von Stefanie Büssing